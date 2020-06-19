СМИ: 35 городов России отказались от парадов Победы или проведут их без зрителей

Список регионов, отказавшихся от проведения парадов Победы 24 июня, продолжает увеличиваться. За последние сутки от праздничных мероприятий отказались власти Алтайского края и Рязанской области. В Казани парад решили проводить без зрителей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальных представителей власти, которые опасаются дальнейшего распространения коронавируса, пишет Znak.com

Напомним, в Минобороны РФ составили список городов, где военные парады, перенесенные с 9 мая на 24 июня, должны пройти обязательно. В него вошли 28 населенных пунктов, среди которых девять городов-героев (Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула) и 19 городов, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. В их числе такие города, как Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

В остальных городах проведение военных парадов оставили на усмотрение местных властей с учетом эпидемиологической ситуации. Из-за угрозы распространения коронавируса от проведения парадов и шествий в привычном их виде уже отказались не менее 25 городов: Пермь, Белгород, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил, Курск, Челябинск, Вологда, Пенза, Якутск, Пятигорск, Тюмень, Иркутск, Тверь, Ржев, Киров, Сургут, Сыктывкар, Уфа, Рязань, Барнаул, Казань. Ряд регионов ограничивают празднества или переносят дату проведения шествий и парадов.

В Минобороны говорят, что отмененные мероприятия формально парадами и не считались, а утвержденные ведомством парады состоятся. В то же время в десяти из 28 городов "обязательного списка" парады Победы пройдут без зрителей. Такое решение приняли власти Новосибирска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Владикавказа, Хабаровска, Волгограда, Белгорода, Владикавказа, Ставрополя и Улан-Удэ.

Местные чиновники уточняют, что на парадах будет присутствовать минимальное количество приглашенных гостей, для всех остальных с мероприятия будет организована прямая трансляция. При этом пока под вопросом приглашение зрителей на парады в Керчи, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Туле и Самаре. Мэр Москвы Сергей Собянин также призвал горожан остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению некоторых регионов ограничить мероприятия празднования юбилея Победы. "Это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности", - приводит его слова ТАСС.

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