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2020.06.19 13:06

СМИ: 35 городов России отказались от парадов Победы или проведут их без зрителей

NEWSru.com2020.06.19 13:06
Pergalės dienos paradas Maskvoje 2003 m.
Pergalės dienos paradas Maskvoje 2003 m. / AP nuotr.

Список регионов, отказавшихся от проведения парадов Победы 24 июня, продолжает увеличиваться. За последние сутки от праздничных мероприятий отказались власти Алтайского края и Рязанской области. В Казани парад решили проводить без зрителей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальных представителей власти, которые опасаются дальнейшего распространения коронавируса, пишет Znak.com

Напомним, в Минобороны РФ составили список городов, где военные парады, перенесенные с 9 мая на 24 июня, должны пройти обязательно. В него вошли 28 населенных пунктов, среди которых девять городов-героев (Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула) и 19 городов, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. В их числе такие города, как Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

В остальных городах проведение военных парадов оставили на усмотрение местных властей с учетом эпидемиологической ситуации. Из-за угрозы распространения коронавируса от проведения парадов и шествий в привычном их виде уже отказались не менее 25 городов: Пермь, Белгород, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил, Курск, Челябинск, Вологда, Пенза, Якутск, Пятигорск, Тюмень, Иркутск, Тверь, Ржев, Киров, Сургут, Сыктывкар, Уфа, Рязань, Барнаул, Казань. Ряд регионов ограничивают празднества или переносят дату проведения шествий и парадов.

В Минобороны говорят, что отмененные мероприятия формально парадами и не считались, а утвержденные ведомством парады состоятся. В то же время в десяти из 28 городов "обязательного списка" парады Победы пройдут без зрителей. Такое решение приняли власти Новосибирска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Владикавказа, Хабаровска, Волгограда, Белгорода, Владикавказа, Ставрополя и Улан-Удэ.

Местные чиновники уточняют, что на парадах будет присутствовать минимальное количество приглашенных гостей, для всех остальных с мероприятия будет организована прямая трансляция. При этом пока под вопросом приглашение зрителей на парады в Керчи, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Туле и Самаре. Мэр Москвы Сергей Собянин также призвал горожан остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "с абсолютным пониманием" относятся к решению некоторых регионов ограничить мероприятия празднования юбилея Победы. "Это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности", - приводит его слова ТАСС.

Newsru.com

Pergalės dienos paradas Maskvoje 2003 m.
Pergalės dienos paradas Maskvoje 2003 m.
Pergalės dienos paradas Maskvoje 2003 m.
1 / 1AP nuotr.
Pergalės dienos paradas Maskvoje 2003 m.
# Россия

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