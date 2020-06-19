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2020.06.19 13:02

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

NEWSru.com2020.06.19 13:02

У 79-летнего первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации. - Прим. РИА "Новости") на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - написал Укибай в Twitter. Сейчас Назарбаев находится на самоизоляции.

Президент России Владимир Путин пожелал экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, заразившемуся коронавирусом, скорейшего выздоровления. Путин направил ему соответствующую телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

"Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент", - говорится в телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что Назарбаев быстро сможет поправиться благодаря своей необыкновенной жизненной энергии, бодрости духа и оптимизму. "От души желаю вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы", - добавил президент РФ.

Со словами поддержки к Назарбаеву обратился и его преемник на посту президента Касым-Жомарт Токаев. "К глубокому сожалению, к/вирус не обошел стороной и нашего Первого Президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь - преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет", - написал Токаев в Twitter.

Ранее стало известно, что коронавирусом также заразились спикер мажилиса (нижней палаты) казахстанского парламента Нурлан Нигматулин, глава Минздрава Елжан Биртанов и пресс-секретарь нынешнего казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

После этого несколько министров и премьер-министр Аскар Мамин приняли решение изолироваться, передает РИА "Новости".

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 15,8 тысячи человек, из них более 9,9 тысячи выздоровели, 100 скончались. С недавних пор в республике ведут отдельную статистику по бессимптомным носителям SARS-CoV-2, их выявили более 6,8 тысячи человек.

# мир

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