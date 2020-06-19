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2020.06.19 12:54

Объявлен лонг-лист главной номинации литературной премии "Ясная Поляна"

LRT.lt2020.06.19 12:54
Literatūros akiračiai. Poezija ir knygos menas
Literatūros akiračiai. Poezija ir knygos menas

Организаторы литературной премии «Ясная Поляна» объявили длинный список своей главной номинации — «Современная русская проза». В него вошли 39 книг из 150, присланных на конкурс.


Об этом сообщает изддание "Горький". Короткий список в этой номинации будет объявлен в сентябре, на традиционных Писательских встречах в Ясной Поляне, которые в этом году пройдут в 25-й раз. Подведение итогов и церемония награждения состоятся в октябре. Победитель получит денежный приз в размере 3 млн руб., остальные участники короткого списка разделят между собой 1 млн руб.

Для участия в конкурсе допускались произведения, опубликованные не позднее 2015 года.

Вот некоторые претендунты на номинацию «Современная русская проза» этого года:

1. Аверина Мария. Контур человека: мир под столом. — М.: Эксмо, 2020.

2. Аксёнов Василий. Малая Пречистая. — Спб.: Лимбус Пресс, 2019.

3. Аствацатуров Андрей. Не кормите и не трогайте пеликанов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

4. Беляков Сергей. Весна народов: русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

5. Букша Ксения. Чуров и Чурбанов. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

6. Власов Петр, Власова Ольга. Московская стена. — М.: Эксмо, 2019.

7. Гладких Татьяна. Птичка Божия. — Хабаровск: Журнал «Дальний Восток», №5, 2019.

8. Готлиб Майрон. Возвращение. — Спб.: Симпозиум, 2020.

9. Долгопят Елена. Чужая жизнь. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

10. Елизаров Михаил. Земля. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020.

Literatūros akiračiai. Poezija ir knygos menas
Literatūros akiračiai. Poezija ir knygos menas
Literatūros akiračiai. Poezija ir knygos menas
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Literatūros akiračiai. Poezija ir knygos menas
# Россия

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