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2020.06.19 12:43

Литва - в лидерах по потреблению нелегальных сигарет в ЕС

Радио LRT2020.06.19 12:43
Rūkymas. Cigaretės
Rūkymas. Cigaretės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литва по-прежнему остается одним из лидеров в ЕС по потреблению нелегальных сигарет, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

В этом она уступает только Греции. За минувший год теневой рынок даже вырос и бюджет недополучил 68 млн евро доходов. Это на 2 млн евро больше, чем годом раньше. Между тем в соседних странах ситуация лучше: в Латвии и Эстонии доля контрабандных сигарет в общем обороте табачных изделий сокращается.

Исследование, основанное на подсчете выброшенных пустых пачек, показывает, что 80 процентов контрабандных сигарет привезено из соседней Беларуси.

Rūkymas. Cigaretės
Rūkymas. Cigaretės
Rūkymas. Cigaretės
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Rūkymas. Cigaretės
# Литва# Европейский Союз

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