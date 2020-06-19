Президент принял участие в видеоконференции глав Евросоюза, на которой состоялся обмен мнениям по плану оживления экономики в посткоронавирусный период. Переговоры пройдут в июле, сейчас прошло только уточнение позиций сторон, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Лидеры стран ЕС обсудили предложение Еврокомиссии выделить в отдельный Фонд 750 млрд евро на помощь странам, особенно пострадавшим от пандемии и прежде всего - Италии и Испании. Этим планам противятся Нидерланды и Австрия, которые выступают за соблюдение финансовой дисциплины. Они считают, что на оживление экономики надо выделять не денежные дотации, а кредиты, с последующим их возвращением.

Литве из нового Фонда планируется выделить 6,3 млрд евро. Из них 3,9 млрд евро могут быть субсидии, а 2,4 млрд евро –кредиты.