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2020.06.19 12:33

Президент принял участие в видеоконференции глав Евросоюза

Радио LRT2020.06.19 12:33
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / Prezidento kanceliarijos nuotr.

Президент принял участие в видеоконференции глав Евросоюза, на которой состоялся обмен мнениям по плану оживления экономики в посткоронавирусный период. Переговоры пройдут в июле, сейчас  прошло только уточнение позиций сторон, сообщает русская служба Радио ЛРТ. 

Лидеры стран ЕС обсудили предложение Еврокомиссии выделить в отдельный Фонд 750 млрд евро на помощь странам, особенно пострадавшим от пандемии и прежде всего - Италии и Испании. Этим планам противятся Нидерланды и Австрия, которые выступают за соблюдение финансовой дисциплины. Они считают, что на оживление экономики надо выделять не денежные дотации, а кредиты, с последующим их возвращением.

Литве из нового Фонда планируется выделить 6,3 млрд евро. Из них 3,9 млрд евро могут быть субсидии, а 2,4 млрд евро –кредиты.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1Prezidento kanceliarijos nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва

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