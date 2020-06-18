В Вильнюсе - встречи с авторами в читальне под открытым небом

Центральная библиотека Вильнюса напоминает, что в читальном зале на Лукишкской площади можно не только взять хорошую книгу, но и встретится с ее автором, сообщает русская служба ЛРТ. Сегодня, например, в 18 часов можно поговорить с составителями книги "Особенная Литва. Путешествуем по охраняемым территориям", выпущенной издательством Terra Publica.

На встречу также придут заместитель директора Службы охраняемых территорий Рута Башките и путешественник Витаутас Кадротас.

А час спустя читателей ждет еще одна встреча. В этом году отдельная полка читальни #VilniusSkaito отведена литературе Латинской Америки. На это библиотеку побудил перевод на литовский язык романа Roberto Bolaño „2666“.

Эта книга признана самым значительным испаноязычным произведением за четверть века. В 19 часов эту книгу представят и о литературе Латинской Америки будут дискутировать Аудрюс Ожалас, Довиле Кузминскайте и Арвидас Григас.

Напомним, что читальня на Лукишкской площади работает ежедневно с 11 до 21 часа.