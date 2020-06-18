У вильнюсского вокзала - "галерея" под открытым небом

В районе столичного вокзала появилась «галерея» под открытым небом. Раньше это была просто старая, осыпающаяся стена, исписанная граффити. Инициатор инсталляции Stotis District Wall Gallery Индре Антанавичюте, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Ее мастерская – рядом и здесь она не только рисует, но и проводит эдукационные занятия, различные мероприятия. По словам художницы, у нее накопилось немало работ и она решила дать им вторую, а скорее - третью жизнь: на стене 56 черных плоскостей, но под ними можно разглядеть пейзаж, натюрморт, портрет. Все, кто хочет может на них написать красками что-то свое, может на стене повесить собственную работу. создать композицию.

Есть в стене и щели, в которых художница предлагает сделать «секретики».

Индре Антанавичюте говорит, что очень хочет сделать это пространство «живым». Тем более, что привокзальный район, по ее словам, всегда был разнообразным в социальном, этническом отношении и очень живописным.