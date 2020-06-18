Литва: врачам - возможность бесплатно пользоваться транспортом

Во время карантина медики ездили на некоторых столичных автобусах бесплатно.

Муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos выбрало три маршрута - 91, 92, 93 и по ним автобусы с надписью «Героям борьбы с COVID» ежедневно возили на работу и с нее врачей клиники Сантара, Республиканской университетской больницы, больницы имени Миколаса Марцинкявиюса и других медицинских учреждений.

Этой услугой воспользовалось 22 400 человек. Такая практика будет действовать до ближайшего воскресенья включительно.

Присоединились к действенной помощи врачам и частные компании: eTAKSI и „olt во время карантина организовали бесплатные личные поездки медиков в больницы, бесплатно сдавали в аренду медикам автомобили и каршеринговые компании Hertz Lietuva, LitCarRent, CityBee.