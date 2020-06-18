В Новой Вильне - унижающая премьер-министра Сквернялиса надпись

В вильнюсском микрорайоне Новая Вильня появилась надпись, унижающая премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.

В четверг в полицию поступило еще одно сообщение о надписи на уличном тротуаре с упоминанием премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

По сообщению BNS, на тротуаре на улице было написано «Сквернялись дурачок», и нарисован рисунок.

Представитель полиции Вильнюсского района Лорета Кайриене рассказала, что сообщение об инциденте было получено в четверг, около восьми часов утра.

Представители Grinda сообщили порталу LRT.lt, что экипаж уже отправился, чтобы уничтожить надпись.

«(Была получена информация - LRT.lt), что это нецензурная надпись, поэтому в этом случае мы должны реагировать», - сказали представители Grinda.