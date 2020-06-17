Скверу в Вильнюсе присвоено имя Лиги свободы Литвы

Скверику в Вильнюсском Старом городе присвоено имя Лиги свободы Литвы, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Он расположен неподалеку от сквера Адама Мицкевича и костела святой Анны. Это место прославило 23 августа 1987 года, когда здесь прошел первый в современной истории Литвы митинг протеста против пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, советской оккупации.



Это стало поворотным моментом в обретении Литвой независимости. Подпольная организация Лига свободы Литвы, основанная в 1978 году, была организатором этого митинга, выпускала и распространяла издание «Глашатай свободы».

Членами Лиги были Витаутас Богушис, Кястутис Йокубинас, Юлюс Саснаускас, а идейным лидером являлся политзаключенный Антанас Терляцкас.