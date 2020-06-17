Карантин закончился, но не деньги: кто по-прежнему может претендовать на пособия

200 евро для безработных, 200 евро для пенсионеров и сирот, дополнительные детские деньги, поддержка работодателей и тех, кто работает индивидуально. Карантин в стране закончился, чего нельзя сказать о пособиях. LRT.lt напоминает, какую поддержку можно ожидать и когда, и что нужно сделать для ее получения.

Детские деньги для всех детей

После окончания карантина и чрезвычайной ситуации в течение шести месяцев на детей будут выплачиваться дополнительные деньги. Помимо обычного пособия в размере 60 евро, дополнительное пособие в размере 40 евро может быть выплачено детям-инвалидам, а также детям из многодетных или малообеспеченных семей.

Это означает, что если семья подает заявление на дополнительное пособие для ребенка в июле, то будет оцениваться ее доход в апреле, мае и июне. Доход за эти месяцы будет отражать финансовые проблемы, с которыми семья столкнулась во время карантина.

Семьи также смогут рассчитывать на одноразовое пособие в размере 120 евро на ребенка, в то время как многодетные семьи с низким доходом или инвалиды будут получать пособие на ребенка в размере 200 евро.

Деньги должны быть выплачены семьям до 31 июля.

По данным администрации президента, единовременную сумму в 120 евро получит более 507 тыс. детей или 330 тыс. семей.

В августе - 200 евро для пенсионеров, инвалидов и сирот

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В августе единовременная выплата также будет выплачена пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, вдовам и сиротам. Их кошельки пополнятся пособием в размере 200 евро.

Тем, кто желает получить пособие, не нужно ничего делать - пособие будет переведено без дополнительного заявления, но оно может быть предоставлено только тем лицам, которые зарегистрировали свое место жительства в Литве.

Пособие в 257 евро поступит самозанятым и после карантина

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По окончании карантина самозанятые лица смогут рассчитывать на получение пособия в размере 257 евро в течение еще двух месяцев.

Все лица, работающие не по найму и имеющие лицензии на ведение бизнеса, и, следовательно, те, кто арендует помещение, также имеют право на это пособие.

Важным условием является то, что самозанятая деятельность должна быть зарегестрирована как минимум за 3 месяца до начала карантина. В противном случае работающий не по найму человек не может претендовать на пособие.

Пособия для безработных

Жители, которые потеряли работу во время карантина, но ищут ее, смогут рассчитывать на дополнительную выплату. Ранее пособие по по безработице было доступно только людям, которые накопили 12-месячный опыт работы за последние 30 месяцев.

Сейчас же лица, которые не имеют такого стажа работы, а также лица, которые уже получают пособие по по безработице, и те, кому оно уже не выплачивается, могут подать заявление на получение временного пособия.