Во французском Дижоне три дня продолжаются столкновения

Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском городе Дижоне из-за предполагаемого избиения 16-летнего чеченца бандой наркоторговцев. Местные СМИ сообщают о десятках пострадавших, на кадрах с места событий видны сгоревшие автомобили и много полицейских.

Волнения начались ночью 13 июня, когда группа людей в капюшонах напала на кальянную. В руках у нападавших были бейсбольные биты, ножи и арматура. В столкновениях участвовали чеченцы и наркоторговцы из Северной Африки. Полиция разогнала участников беспорядков, применив слезоточивый газ, но никто задержан не был, сообщает телеканал France Info. Заместитель прокурора Республики в Дижоне сообщил о 10 раненых.

Считается, что поводом для столкновений стало избиение 16-летнего представителя кавказской общины, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Полиция смогла связаться с представителями общины, которые заявили, что у них возникла "проблема" с местными дилерами. По словам этого источника, в ночь на 14 июня была проведена встреча, чтобы "ослабить напряженность" между представителями чеченской общины и группой дилеров. В ходе этих обсуждений "неизвестные лица" якобы расстреляли машины представителей двух общин. При этом в ту же ночь был ранен управляющий пиццерией на окраине района Грезиль.

14 и 15 июня волнения в Дижоне продолжились. В минувший понедельник на улицах города собралось уже около 150 уроженцев Чечни. Многие из них были вооружены. Некоторые из них поджигали автомобили, переворачивали мусорные баки, а также стреляли в воздух, сообщает Русская служба ВВС. Жители Дижона были шокированы и напуганы увиденным. Протестующие забросали камнями машину журналистов местного канала France 3.

В город для восстановления порядка были дополнительно направлены свыше 100 сотрудников полиции из других регионов. В связи с беспорядками начато расследование. Как заявил префект Дижона Бернард Шмельц, беспорядки в понедельник не были результатом действий чеченской общины и были спровоцированы жителями города.

Кроме того, накануне вечером в районе произошла авария: машина проехала на очень большой скорости вблизи толпы чеченцев и перевернулась. Участники сцены бросились к машине, но, судя по всему, ничего не сделали водителю, который получил серьезные ранения и находится в больнице. По словам прокурора Дижона Эрика Матэ, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, его намерения пока неизвестны.

Муниципальный советник Дижона Хамид эль-Хассуни прямо обвинил чиновников в бездействии, написав об этом пост в Facebook. "Я обвиняю префекта в том, что он отказался от обитателей района Грезиль! Я обвиняю СМИ во лжи и распространении ненависти: дело не в торговле наркотиками и войне сообществ! Я знаю только одно сообщество, национальное сообщество!" - написал депутат, заявив, что за последние три дня 8000 жителей "прошли через ад", а комиссар полиции и чиновники, которые эксплуатируют насилие, "недостойны" и должны понести ответственность за эти события.

"У меня не было впечатления, что государство сдалось" - прокомментировал слова депутата прокурор Дижона, заявив о "максимальной мобилизации" со стороны полиции. Префект Бернард Шмельц выпустил пресс-релиз, в котором призвал всех сохранять спокойствие и не "злоупотреблять словами", чтобы не усугубить ситуацию. "Полиция и жандармы выполнили свой долг строго профессионально в столь сложной ситуации", - заявил он.

Как пишет Le Figaro, перевод статьи которого приводит InoPressa, 16-летний чеченец, избиение которого стало поводом для беспорядков, "хотел помочь балканским друзьям (сербам или албанцам, в зависимости от версии) защититься от предполагаемых торговцев наркотиками из общины выходцев из стран Магриба".

По данным издания, в последние недели "самооборона" в кавказском стиле наблюдалась и в других местах Франции. 30 апреля в Труа около 50 человек изгнали трех чеченцев из центра для беженцев. Те сражались против африканцев, обвиняемых в нападении на кавказского ребенка. Еще один инцидент произошел в мае в Руане и касался попытки похищения из общины некоего молодого человека: предполагаемым похитителям готовы были противостоять десятки людей. "Полиция уже годами наблюдает за этой межобщинной напряженностью и упоминает о "территориальных войнах", подчеркивая существование кавказских преступных группировок", - говорится в публикации.

Бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков заявил, что карательные экспедиции против наркодилеров не должны становиться правилом. "Но мы почувствовали себя брошенными полицией во время карантина. Всякий раз, когда заключалась очередная торговая сделка, возникали проблемы: нам приходилось постоянно жить под управлением наркодельцов. Чеченцы сумели дать отпор России, и мы не собираемся подчиняться какому-то отребью", - заявил он.