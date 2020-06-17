Обнаружена мать оставленного на лестничной клетке младенца

Паневежская полиция обнаружила женщину, которая на этой неделе оставила новорожденного мальчика на лестничной клетке многоквартирного дома, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

По словам представителей полиции, это – жительница Панявежского района 1988 года рождения. Подозреваемая передана медикам, которые оценивают ее психическое и физическое состояние.

Новорожденный ребенок, завернутый в плед, был найден на лестничной клетке одного из многоквартирных домов в Паневежисе в понедельник. Мальчика доставили в больницу, медики оценили его состояние как тяжелое, но стабильное.