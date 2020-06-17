В Вильнюсе - концертное исполнение оперы "Литовцы"

В праздник Дня государства Дворец правителей приглашает меломанов на концертное исполнение оперы Амилькаре Понкьелли «Литовцы», сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Она написана итальянским композитором по мотивам поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод», рассказывающей о борьбе с крестоносцами. Премьера оперы состоялась в театре La Scala в 1874 году. На литовский язык либретто перевел известный поэт Стасис Сантварас и поставили ее в Чикаго в 1981 году, а спустя 10 лет в литовской опере смогли принять участие и гости из Вильнюса – певцы Ирена Милькявичюте и Виргилиюс Норейка, дирижер Витуатас Виржонис, режиссер Элигиюс Домаркас.



В Литве же оперу поставили в Тракайском замке в 2009 году. Режиссировал постановку Йонас Юрашас. В этот раз в Большом дворе Дворца правителей петь будут Витаутас Юозапайтис, Арунас Маликенас, Людас Норвайшас, а дирижировать - маэстро Гинтарас Ринкявичюс. Планируется, что оперу будут традиционно показывать 6 июля.

Творчество Понкьелли оказало значительное влияние на итальянскую музыкальную культуру. Среди его учеников были Джакомо Пуччини и Пьетро Масканьи.