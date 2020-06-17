В Литве отменен карантин: как это было и что ждет впереди?

Со среды в Литве отменен карантин, объявленный в связи с пандемией коронавируса 16 марта. Профессор Вильнюсского университета (ВУ) Витаутас Касюлевичюс в интервью LRT.lt вспоминает, что в первые дни карантина преобладало некоторое ощущение хаоса, поскольку ситуация была новой для всех, а вирус еще был terra incognita.

«В марте у нас было очень мало информации об этой инфекции. Мы, вероятно, знали только одну вещь из прошлых пандемий и из опыта великой эпидемии 1918 года, что ограничения на передвижение и контакты людей могут помочь предотвратить распространение инфекции. Это единственное, что мы знали на этот момент, потому что не было ни лекарств, ни вакцин, ничего. Решения, связанные с ограничением передвижения, такие, как кампания «Оставайся дома», были логичными и разумными», - прокомментировал В. Касюлявичюс.

Лето замедлит распространение вируса



Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

В. Касюлявичюс сообщил порталу LRT.lt, что лекарства против коронавируса уже находятся в процессе разработки, ожидается, что эффективные лекарства будут доступны осенью. Правда, вопрос их доступности, по словам В. Касюлявичюса, остается открытым, потому что стоить они будут дорого. В случае успеха, по словам профессора, появление вакцины можно ожидать в конце года.

«По сравнению с условиями, которые были весной, ясно, что некоторое расслабление возможно. Если можно избежать ненужных контактов, то так и надо поступать. Лучше использовать маски в помещении, так как инфекция никуда не делась. Он есть, но распространяется не так быстро, потому что наступило лето и в воздухе больше влаги.

Кроме того, появилась пыльца. Есть исследования, которые показывают, что цветение деревьев и растений, хотя и вредно для многих аллергиков, в целом останавливает распространение вируса. Существует множество факторов, определяющих сезонность вирусов, поэтому летом не так много болезней», - сказал В. Касюлевичюс.

Бизнес восстанавливается

Nerijus Mačiulis / BNS nuotr.

Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank, заявил в интервью LRT.lt, что отзыв карантина не принесет серьезных изменений в сферу бизнеса, поскольку послабления вступили в силу несколько раньше.

«За последние полтора месяца постепенно были сняты различные ограничения, теперь это просто формальность, прекращение карантина «де-юре». Преимущества от отзыва этих ограничений, их влияние на потребление населения, уже чувствуются с начала мая. Сейчас ничего принципиально не меняется», - сказал Н. Мачюлис.

Как сказал экономист, расчеты платежными картами показывают, что потребление во многих секторах уже в прошлом месяце вернулось к докарантинному уровню. Другими словами, до того, как официально закончился карантин, но были открыты предприятия общественного питания и супермаркеты, люди уже почувствовали глоток свободы и раскрыли свои кошельки.

«Мы видим, что расходы населения на электронику, бытовые товары и товары для дома значительно превышают уровень января и уровень аналогичного периода прошлого года. Это показывает, что в конце карантина, когда вирус перестал распространяться, люди почувствовали себя в безопасности, не боятся за свое здоровье или за свои доходы и очень быстро возвращаются к прежним привычкам потребления. Они не остались дома взаперти и не бросились экономить», - прокомментировал экономист.

Потока туристов не будет

Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

По его словам, после окончания карантина можно ожидать небольшого увеличения потока туристов, но следует помнить, что это зависит не только от Литвы, но и от того, что с середины июня все страны Евросоюза дают жителям разрешение на свободное передвижение. Однако, по словам экономиста, не стоит ожидать, что после окончания карантина в Литву хлынут туристы.

Н. Мачюлис также подчеркнул, что в данный момент некоторая неопределенность связана с литовскими экспортерами и перспективами отрасли промышленности, так как большая часть продукции продается не на литовском рынке, а во многих странах мира, где спрос еще не восстановился.

Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в Литве три месяца - с 16 марта по 16 июня. Сохраняется требование соблюдать безопасное расстояние - в кафе, ресторанах оно должно быть два метра между столиками. С сегодняшнего дня в мероприятиях на открытом воздухе может участвовать до 700 зрителей, в закрытых помещениях - до 150. С 1 июля до 16 июля эти цифры увеличатся соответственно - до 1000 и 200 зрителей.