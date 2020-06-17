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2020.06.17 10:32

В Литве отменен карантин: как это было и что ждет впереди?

Модеста Гаучайте, LRT.lt2020.06.17 10:32
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Со среды в Литве отменен карантин, объявленный в связи с пандемией коронавируса 16 марта. Профессор Вильнюсского университета (ВУ) Витаутас Касюлевичюс в интервью LRT.lt вспоминает, что в первые дни карантина преобладало некоторое ощущение хаоса, поскольку ситуация была новой для всех, а вирус еще был terra incognita.

«В марте у нас было очень мало информации об этой инфекции. Мы, вероятно, знали только одну вещь из прошлых пандемий и из опыта великой эпидемии 1918 года, что ограничения на передвижение и контакты людей могут помочь предотвратить распространение инфекции. Это единственное, что мы знали на этот момент, потому что не было ни лекарств, ни вакцин, ничего. Решения, связанные с ограничением передвижения, такие, как кампания «Оставайся дома», были логичными и разумными», - прокомментировал В. Касюлявичюс.

Лето замедлит распространение вируса

Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

В. Касюлявичюс сообщил порталу LRT.lt, что лекарства против коронавируса уже находятся в процессе разработки, ожидается, что эффективные лекарства будут доступны осенью. Правда, вопрос их доступности, по словам В. Касюлявичюса, остается открытым, потому что стоить они будут дорого. В случае успеха, по словам профессора, появление вакцины можно ожидать в конце года.

«По сравнению с условиями, которые были весной, ясно, что некоторое расслабление возможно. Если можно избежать ненужных контактов, то так и надо поступать. Лучше использовать маски в помещении, так как инфекция никуда не делась. Он есть, но распространяется не так быстро, потому что наступило лето и в воздухе больше влаги.

Кроме того, появилась пыльца. Есть исследования, которые показывают, что цветение деревьев и растений, хотя и вредно для многих аллергиков, в целом останавливает распространение вируса. Существует множество факторов, определяющих сезонность вирусов, поэтому летом не так много болезней», - сказал В. Касюлевичюс.

Бизнес восстанавливается

Nerijus Mačiulis
Nerijus Mačiulis / BNS nuotr.

Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank, заявил в интервью LRT.lt, что отзыв карантина не принесет серьезных изменений в сферу бизнеса, поскольку послабления вступили в силу несколько раньше.

«За последние полтора месяца постепенно были сняты различные ограничения, теперь это просто формальность, прекращение карантина «де-юре». Преимущества от отзыва этих ограничений, их влияние на потребление населения, уже чувствуются с начала мая. Сейчас ничего принципиально не меняется», - сказал Н. Мачюлис.

Как сказал экономист, расчеты платежными картами показывают, что потребление во многих секторах уже в прошлом месяце вернулось к докарантинному уровню. Другими словами, до того, как официально закончился карантин, но были открыты предприятия общественного питания и супермаркеты, люди уже почувствовали глоток свободы и раскрыли свои кошельки.

«Мы видим, что расходы населения на электронику, бытовые товары и товары для дома значительно превышают уровень января и уровень аналогичного периода прошлого года. Это показывает, что в конце карантина, когда вирус перестал распространяться, люди почувствовали себя в безопасности, не боятся за свое здоровье или за свои доходы и очень быстро возвращаются к прежним привычкам потребления. Они не остались дома взаперти и не бросились экономить», - прокомментировал экономист.

Потока туристов не будет

Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

По его словам, после окончания карантина можно ожидать небольшого увеличения потока туристов, но следует помнить, что это зависит не только от Литвы, но и от того, что с середины июня все страны Евросоюза дают жителям разрешение на свободное передвижение. Однако, по словам экономиста, не стоит ожидать, что после окончания карантина в Литву хлынут туристы.

Н. Мачюлис также подчеркнул, что в данный момент некоторая неопределенность связана с литовскими экспортерами и перспективами отрасли промышленности, так как большая часть продукции продается не на литовском рынке, а во многих странах мира, где спрос еще не восстановился.

Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в Литве три месяца - с 16 марта по 16 июня. Сохраняется требование соблюдать безопасное расстояние - в кафе, ресторанах оно должно быть два метра между столиками. С сегодняшнего дня в мероприятиях на открытом воздухе может участвовать до 700 зрителей, в закрытых помещениях - до 150. С 1 июля до 16 июля эти цифры увеличатся соответственно - до 1000 и 200 зрителей.

Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Nerijus Mačiulis
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
1 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
2 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
Nerijus Mačiulis
Nerijus Mačiulis
3 / 12BNS nuotr.
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
4 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
5 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
6 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
7 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
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Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
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Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
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Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
11 / 12E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
12 / 12D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Nerijus Mačiulis
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Karantinas mieste. Karantinas Lietuvoje
Bažnyčia. Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
# Литва

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