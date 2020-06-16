Возоблены рейсы из Вильнюса в Барселону, Милан и Дублин

Сегодня возобновилось авиасообщение между Вильнюсом и Барселоной, Миланом и Дублином.

В Испанию по вторникам и субботам пассажиров будет возить венгерской лоукостер Wizz Air, в Ирландию – латвийская авиакомпания Air Baltic. Сначала рейсы будут выполняться четыре и шесть раз в неделю, а с июля - ежедневно.

Правительство на прошлой неделе разрешило возобновить регулярное авиасообщение с Кипром, Грецией, Хорватией, Италией, Испанией и Ирландией. Ранее разрешены были полеты во Францию, Данию, Финляндию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Эстонию и Латвию.