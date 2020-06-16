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2020.06.16 17:42

Возоблены рейсы из Вильнюса в Барселону, Милан и Дублин

LRT.lt2020.06.16 17:42
Skrydis. Lėktuvas
Skrydis. Lėktuvas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Сегодня возобновилось авиасообщение между Вильнюсом и Барселоной, Миланом и Дублином.

В Испанию по вторникам и субботам пассажиров будет возить венгерской лоукостер Wizz Air, в Ирландию – латвийская авиакомпания Air Baltic. Сначала рейсы будут выполняться четыре и шесть раз в неделю, а с июля - ежедневно.

Правительство на прошлой неделе разрешило возобновить регулярное авиасообщение с Кипром, Грецией, Хорватией, Италией, Испанией и Ирландией. Ранее разрешены были полеты во Францию, Данию, Финляндию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Эстонию и Латвию.

Skrydis. Lėktuvas
Skrydis. Lėktuvas
Skrydis. Lėktuvas
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Skrydis. Lėktuvas
# Литва

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