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2020.06.16 17:27

Литовские партии ставят на рекламу в социальных сетях

Радио LRT2020.06.16 17:27
„Facebook“; socialinis tinklas
„Facebook“; socialinis tinklas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовские партии вкладывают немалые средства в платную рекламу в социальной сети Фейсбук, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Пять крупнейших политических организаций разместили за последние 30 дней 200 рекламных постов – по 6 в день. На это было d j,otq ckj;yjcnb потрачено 6 000 евро. Чаще всего средства поступали из фонда избирательной кампании.

Эксперты в области коммуникаций назвали аграриев и консерваторов самыми активными в этом процессе. Отличительной чертой данной кампании является то, что партии рекламируют себя, критикуя друг друга. Эксперт Ариюс Катаускас отмечает, что Движение либералов и Cоциал-демократическая партия не идут по этому пути.

Из известных политиков на свою избирательную кампанию в Фейсбуке больше всех потратил Виктор Успасских: за три месяца из личных средств он выложил 7 тысяч евро.

„Facebook“; socialinis tinklas
„Facebook“; socialinis tinklas
„Facebook“; socialinis tinklas
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„Facebook“; socialinis tinklas
# Литва

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