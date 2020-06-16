Литовские партии ставят на рекламу в социальных сетях

Литовские партии вкладывают немалые средства в платную рекламу в социальной сети Фейсбук, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Пять крупнейших политических организаций разместили за последние 30 дней 200 рекламных постов – по 6 в день. На это было d j,otq ckj;yjcnb потрачено 6 000 евро. Чаще всего средства поступали из фонда избирательной кампании.

Эксперты в области коммуникаций назвали аграриев и консерваторов самыми активными в этом процессе. Отличительной чертой данной кампании является то, что партии рекламируют себя, критикуя друг друга. Эксперт Ариюс Катаускас отмечает, что Движение либералов и Cоциал-демократическая партия не идут по этому пути.

Из известных политиков на свою избирательную кампанию в Фейсбуке больше всех потратил Виктор Успасских: за три месяца из личных средств он выложил 7 тысяч евро.