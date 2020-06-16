Ведется проверка загрязнения на Балтике

Ведется проверка загрязнения в Балтийском море, о об этом сообщили ВМС Литвы.

Департамент охраны окружающей среды выяснил, что танкер ION M на 56 километров углубился в территориальные воды Литвы, оставив за собой пятно размером около 5 километров. Это зафиксировал спутник Sentinel Европейского агентства безопасного судоходства, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

ВМС Литвы направили вертолет для осмотра места инцидента, Департамент охраны окружающей среды связался с латвийскими коллегами, которые сообщили, что танкер вез груз с пальмовым маслом, остатки которого вероятно и сбросил в Балтийское море. Ведется проверка этой версии.