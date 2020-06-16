В Литве с 16 июня отменятся карантин - маски будут необязательны

Со среды в Литве отменяется карантин, объявленный в связи с пандемией коронавируса 16 марта. C этого дня маски больше не будут обязательными в магазинах и торговых центрах, местах предоставления услуг и проведения мероприятий, но другие средства защиты, как например, дистанция, должны сохраняться, говорится в решении министра здравоохранения.

После окончания карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему нужно будет соблюдать дистанцию, создать возможность для дезинфицирования рук. В такие места не будут допускаться люди с насморком, кашлем, чиханием, одышкой.

Маски со среды перестают быть обязательными как для посетителей, так и для работников, однако использовать их все же рекомендуется.

Также сохраняется предписание не реже одного раза в час проветривать помещения, не реже двух раз в день дезинфицировать поверхности: ручки, перила, электровыключатели, тележки и корзины для покупок.

Впрочем, из-за напряженной ситуации с эпидемией коронавируса в Литву все еще не смогут приезжать жители Швеции, Португалии и Великобритании. Кроме того, 14-дневную изоляцию придется пройти людям, приехавшим в Литву из Бельгии.