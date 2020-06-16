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2020.06.16 11:31

Минобороны Литвы: активность ВВС России связана с учениями НАТО

BNS, LRT.lt2020.06.16 11:31
Lietuva NATO narė
Lietuva NATO narė / KAM archyvo nuotr.

Министерство обороны Литвы утверждает, что повышенная активность российских военных самолетов на минувшей неделе связана с учениями НАТО.

"Активность военной авиации России связана со стремлением РФ продемонстрировать военную мощь в контексте проходящих военных учений НАТО", – говорится в комментарии министерства.

По данным ведомства, российский военный контингент в Калининграде постоянно усиливается, поэтому есть предположения, что российская военная активность может возрастать.

"Российский военный контингент в Калининграде постоянно усиливается, внедряются новые системы вооружений, развивается военная инфраструктура. Этот контингент занимается военной подготовкой, рутинной деятельностью, а также демонстрирует реакцию на учения НАТО", – констатирует министерство.

Lietuva NATO narė
Lietuva NATO narė
Lietuva NATO narė
1 / 1KAM archyvo nuotr.
Lietuva NATO narė
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