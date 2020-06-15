В киноцентре "Скальвия" молодежи расскажут о европейском кино

Конкурс образовательных программ, проведенный Вильнюсской мэрией для учреждений, пострадавших от карантина, выиграли музей МО, „Kino pavasaris“ и „Meno avilys“.

По словам вице-мэра Эдиты Тамошюнайте, музею достанется 120, фестивалю – 30, учреждению „Meno avilys“ – 20 тысяч евро. МО будет проводить эдукационные занятия, лекции, экскурсии, выпускать издания для школьников, студентов и семей.



„Kino pavasaris“ и „Meno avilys“ в одном из помещений киноцентра «Скальвия» продолжат рассказывать молодежи о европейском кино, проводить дискуссии, мастер-классы, презентации.



Помимо этой финансовой помощи, самоуправление готовит конкурсы на получение 300 тысяч евро культурными индустриями и по 100 тысяч евро – на стипендии авторам.