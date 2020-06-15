Разлученные ссылкой: как разрушались литовские семьи в Сибири

Разлученные не только с родиной, но и с семьей. Такова была судьба многих литовцев, которых советские власти депортировали в Сибирь. Как рассказал порталу LRT.lt историк Вильнюсского университета (ВУ) Марюс Эмужис, случаи, когда сосланные разлучались со своими семьями во время депортации в 1941 году, были обычным явлением.

Массовая депортация граждан Литвы началась 14 июня 1941 года и продолжалась до 1953 года.

«Во время депортации 1941 года мужчины разлучались со своими семьями и направлялись в лагеря. Они формально считались врагами народа, которые должны быть арестованы, заключены в тюрьму и перевоспитаны. Их семьи также депортировались, вырывались из среды, в которой они жили», - рассказывает историк.

По его словам, отбыв срок в лагере, освобожденные могли надеяться, что их направят в места, куда были сосланы их семьи. Однако, их семьи в это время сталкивались с не меньшими трудностями — матери оставались одни с детьми и уцелеть им в чужих краях было гораздо сложнее.

Посадили в грузовики и вывезли

Rasos Juknevičienės senelio pasas / Asmeninio archyvo nuotr.

Депутат Европарламента Раса Юкнявичене рассказала порталу LRT.lt о том, как депортация разлучила ее родственников. Политик поведала, что ее бабушка и дедушка были учителями и работали в Паневежском районе, в Рагуве, но 14 июня 1941 года они вместе с двумя детьми - тогда девятилетней матерью политика и дядей, которому едва исполнилось полтора года, были депортированы.

«Они попали в эти списки (списки депортированных - LRT.lt), потому что советские власти как раз взялись за учителей и общественных лидеров. Приехали утром. Моей маме было девять лет, а ее брату - полтора года. Их посадили в грузовики и вывезли. Семью разделили в Паневежисе, мужчин поместили в отдельные вагоны, женщин с детьми - в другие. Врали, что это только временно. Некоторые женщины своим мужьям отдавали чемоданы с детской одеждой, не веря, что их ждет расставание», - рассказала Р. Юкнявичене.

Мужчин, разлученных со своими семьями, отвезли в поселок Решёты в Красноярском крае, а женщин с детьми - в Алтайский край. Из членов сосланной семьи Р.Юкнявичене выжили только бабушка и мама Р. Юкнявичене. Дедушка, отправленный в лагерь, умер в первую же зиму, его пытали голодом и тяжелой работой. Не пережил первую зиму в ссылке и маленький брат матери Р. Юкнявичене.

Rasa Juknevičienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как рассказывает политик, помогло тогда то, что из Литвы приехала группа под названием «Красный Крест», они собрали детей, у которых не было родителей.

«Бабуля научила маму сказать, что она сирота. Ей было 13-14 лет. Литовцы забрали ее, они ехали через Москву, показали, кстати, Ленина. Затем маму поселили в приюте в Вильнюсе, а через месяц или несколько недель ее забрали родственники из Пасвалиса, откуда бабуля была родом. А сама бабуля тоже сбежала. Она заработала немного денег и дала взятку работникам железной дороги, ту купили ей билет со своими паспортами и она отправилась в Вильнюс с двумя другими учителями, которые также были родом из Паневежского района», - сказала Р. Юкнявичене в интервью порталу LRT.lt.

Украл картошку — год лагерей

Marius Ėmužis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Историк Марюс Эмужис подчеркивает, что лагерь в те времена был тюрьмой, заключенным приходилось «мотать» вполне конкретный срок. В послевоенные годы, когда смертная казнь была отменена, максимальный срок заключения в СССР мог достигать 25 лет. Правда, сверху могли добавить не один год лагерей.

«Осудить могли за какое-то предполагаемое или реальное преступление, скажем, вы украли картошку и могли за это получить дополнительный год лагерей. В те годы они не скупились. Для них не было никаких проблемой накинуть десяток лет», - констатирует М.Эмужис.

Аресты проводились согласно существовавшему тогда советскому Уголовному кодексу. К задержанным применялись различные статьи кодекса, но наиболее распространенной была «Измена родине». «Это означает, что, не живя на этой родине, в России, вы якобы предавали ее», - сокрушается историк.

Члены Союза стрелков, политические партии, особенно националисты, считались изменниками. А также высокопоставленные чиновники, министры или даже премьер-министры того времени.

«Многие министры были сосланы, например, президент Литвы Александрас Стульгинскис и другие. За эти вещи их разлучали с семьей, отправляли в лагеря. И семью врага народа также ссылали», - констатирует историк.

Депортированных в 1941 году, как правило, разлучали со своими семьями, но в последующие годы ситуация несколько улучшалась. Как говорит М. Эмужис, в более поздние годы, например, в 1948 году, случалось, что семьи ссылали в полном составе, не разулучая.

Кроме того, были случаи, когда одного человека депортировали без семьи. Ведь помимо массовых депортаций, были и такие, когда депортировались отдельные лица. В одиночку могли депортировать помощников партизан, которые не были приговорены к тюремному заключению в лагере.

«И все же чаще ссылали всю семью, так как она рассматривалась как опасный элемент», - заключает свой рассказ историк.

14 июня в Литве отмечают День скорби и надежды. 14 июня 1941 г. началась первая массовая депортация жителей Литвы, в ходе которой было депортировано около 18 000 человек.