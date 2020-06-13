Во Франции произошёл пожар на атомной подводной лодке "Перл". Судно проходило техобслуживание на военной базе ВМС в Тулоне, передаёт газета Le Figaro.

Пожар начался в пятницу, 12 июня, в носовой части корабля и был потушен через 14 часов силами 250 человек. С лодки были эвакуированы 40 человек. Утверждается, что на борту не было боеприпасов и ядерного топлива, сообщается об отсутствии пострадавших.

"Перл" – одна из пяти атомных подводных лодок на вооружении французских ВМС. Это самая новая подводная лодка типа "Рюби". Она была введена в строй в 1993 году.

Представитель ВМС Франции назвал оцениваемый ущерб лодке "серьёзным". Неназванный ветеран французского подводного флота предположил в интервью газете Var-Matin, что после такого пожара лодка может быть списана. Ранее предполагалось, что она прослужит как минимум до 2028 года.

Радио Свобода