Новости Литвы: зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Коронавирус

За последний день в Литве было зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Четыре из них касаются медицинских учреждений, два случая ввезенные, еще один исследуется.

Три случая связаны с клиникой Сантарос, там заболели два работника и контактировавший с одним из них. Коронавирус также установлен у сотрудника радиологического отделения Республиканской Вильнюсской университетской больницы.

Шесть случаев заболевания были зарегистрированы в Вильнюсе и один – в Утянском округе. В Утяне – ввезенный из России случай.

Еще один случай, связанный с иностранными государствами – когда COVID-19 заразился близкий человека, вернувшегося из Дании.

Общее число инфицированных в Литве составляет 1763 человек. 1416 человек считаются здоровыми. От COVID-19 в стране скончалось 75 человек.

Граница

Государственная служба охраны госграницы заявила, что не наблюдает увеличения потока путешествующих в Польшу после открытия границы этой страны с Литвой.

В настоящее время между странами нет ограничений по коронавирусу. Руководитель отдела профилактики Службы Гедрюс Мишутис утверждает, что пока трафик почти такой же, как и во время карантина.

«Единственная оппозиция»

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте утверждает, что политическая сила, созданная в прошлом году, часто остается единственной оппозицией тому, что происходит в настоящее время в стране.

Армонайте напомнила о своем несогласии с планами правящего большинства о дополнительных выплатах пенсионерам и социально поддерживаемым людям.

Говоря об избирательной программе, она уделила особое внимание просвещению и защите прав человека.

На первом съезде партии, который прошел дистанционно, были утверждены кандидаты на выборах в Сейм, избирательная программа.

Опросы показывают, что за Партию свободы проголосовало бы около трех процентов избирателей. Чтобы попасть в парламент, нужно преодолеть пятипроцентный барьер.