Новости Литвы: Возобновлено свободное пересечение границы Литвы и Польши

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Хроника пандемии

За минувшие сутки в Литве установлены 4 новых случая коронавируса. Три - в столице, один - в Каунасе. Об этом сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене. По ее словам, один из столичных случаев - ввезенный из Дании. Еще один зараженный был выявлен в ходе профилактической проверки, он болеет бессимптомно. Еще один зараженный – работник вильнюсской республиканской университетской больницы.

Всего за время эпидемии в Литве установлено 1756 случаев заражения коронавирусом, в данный момент больны 272, выздоровели 1400 человек, в изоляции находятся 309 человек.

Возобновлено свободное пересечение границы Литвы и Польши

С сегодняшнего дня возобновлено свободное пересечение границы Литвы и Польши. Внутренний контроль отменяется на всех пограничных пунктах.

По этому случаю встретились премьеры двух стран. По словам Саулюса Сквернялиса, его коллега Матеуш Моравецкий высоко отозвался о мерах, которые принимала Литва в борьбе с коронавирусом. По словам главы правительства Польши, это было одно из самых лучших в Европе решений.

Конституционный суд вынес решение

Конституционный суд вынес решение: временная парламентская комиссия во главе с Агне Ширинскене, которая расследовала возможное воздействие на политические процессы, была сформирована с нарушением Основного Закона.

Сама Агне Ширинскене говорит, что это решение не умаляет ценности собранного комиссией материала и свидетельских показаний. Между тем консерватор Моника Навицкене уже заявила, что решение Конституционного суда дает основание для снятия Ширинскене с поста главы Комитета по праву и правопорядку.



Саулюс Сквярнялис не видит себя в будущем правительстве

Саулюс Сквярнялис не хочет работать в правительстве после завершения нынешнего срока полномочий. Об этом он сказал накануне в интервью телеканалу TV3. По словам премьера, он не хочет быть и рядовым министром. Однако Сквернялис сказал, что эти рассуждения будут оправданы только в том случае, если парламентские выборы станут успешными для аграриев. Если же большинство голосов получат социал-демократы, они позовут в коалиции консерваторов. Это большинство и сформирует правительство.

На минувшей неделе Саулюс Сквярнялис подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах по списку Союза аграриев и зеленых, будет баллотироваться в столичном одномандатном округе микрорайонов Пилайте-Каролинишкес.

Президент приветствовал участников семинара «Восточное партнерство – прошлое и будущее»

Президент приветствовал участников семинара «Восточное партнерство – прошлое и будущее», который проводит Центр изучения Восточной Европы совместно с администрацией главы государства. Гитанас Науседа подчеркнул необходимость объединения усилий с целью сделать политику Восточного партнерства более эффективной. По словам президента, сейчас в этом вопросе не видно позитивных сдвигов и энтузиазма сторон. 18 июня состоится встреча ЕС в верхах по проблемам Восточного партнерства.

Горячая линия 1808 получила финансирование

Председатель правления Ассоциации Скорой медицинской помощи Нериюс Микелёнис говорит, что Горячая линия 1808 получила финансирование от правительства. Это позволит ей трудоустроить штатных консультантов. На эти цели до конца года будет потрачено полмиллиона евро. До сих пор звонивших обслуживали исключительно волонтеры. По телефону Горячей линии ежедневно звонит более 4 тысяч человек.

Прошла церемония прощания с батальоном США

Сегодня на полигоне Вооруженных Сил Литвы прошла церемония прощания с батальоном США, который находился в нашей стране с октября. Первый батальон Девятого полка Первой дивизии США отправляется на место своей постоянной дислокации – в Форт Худ в штате Техас. В Литву американцы прибыли с тяжелой техникой: 30-ю танками Abrams, 20 боевыми машинами пехоты Bradley, с другой военной техникой. Кроме основных задач, американцы помогли оборудовать спортивный зал в Кадетском лицее в Каунасе, принимали участие во встречах с молодежью и жителями разных городов.



День рождения Литовского радио

Сегодня Литовскому радио исполняется 94 года. 12 июня 1926 года в Каунасе впервые прозвучали позывные местного радиофона – предшественника Радио LRT, которое теперь можно не только слышать, но и видеть – на трансляциях в интернете и прямых трансляциях с места событий. Сегодня, в честь праздника, ведущие канала Классика транслировали свою программу со столичной площади Кудирки.

В Алитусе будет установлен памятник партизанам округа Дайнава

Этой осенью в Алитусе будет поставлен памятник партизанам округа Дайнава. Это - единственный из 9 округов, где не увековечена память борцов за свободу и независимость Литвы. Обсуждение места для памятника между Центром изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, местными властями и общественниками затянулось на 23 года. Наконец, было решено воздвигнуть памятник в сквере старой части города. Авторы проекта – скульптор Гинтаутас Йонкус, архитектор Пятрас Гряцявичюс и Йонас Абромас.

«Эй, поп арт!»

В Вильнюсской галерее „Kairė dešinė“ открыта выставка, «Эй, поп арт!», на которой экспонируются работы литовских графиков 70-80-ых годов. По словам куратора, Деймы Жуклите-Гасперайтене, в советское время поп-арт не приветствовался, как «порождение капитализма», однако в Литве в этом стиле работали известные графики и плакатисты. Это подтверждает тот факт, что экспозиция заняла все три зала галереи. Юозас Галкус, Бируте Жилите, Арвидас Каждайлис, Микалоюс Повилас Вилутис, Винцас Кисараускас – все признанные мэтры литовского искусства в 70-80-ые годы смело перешагнули границы жанров, экспериментировали, соединяя графику с живописью, коллажами, настенными росписями. Все они были преподавателями и вырастили немало широко известных литовских художников.

В регистр Культурных ценностей Литвы включены 20 тысяч объектов

В регистр Культурных ценностей Литвы включены 20 тысяч объектов. В помощь части их владельцев ведется проект FIXUS Mobilis. За три года бесплатные консультации помогут реставрировать и обустроить 200 объектов. проект реализуют Центр культурного наследия и Центр инфраструктуры культуры. По словам руководителя FIXUS Mobilis Эрики Киеле, большинство проблем связано с отсутствием знаний, навыков и опыта западных стран в сохранении наследия. Претендовать на бесплатные профилактические услуги может любой хозяин зданий или управляющий ими. Им помогут три специально сформированные мобильные команды экспертов. Они помогут предотвратить более сложные и дорогостоящие работы по консервации памятника, избежать частых ошибок в выборе материалов.

Киноцентр „Skalvijа“ в ближайший вторник откроет двери

Спустя 3 месяца киноцентр „Skalvijа“ в ближайший вторник откроет двери своим зрителям. Обычно кинотеатр летом был закрыт, но карантин все изменил – „Skalvijа“ будет работать. На первый день работы, 16 июня, отобраны знаменитые оскароносные «Паразиты». По словам директора киноцентра Вилмы Левицкайте, вернутся и полюбившиеся зрителям циклы «Киноклассика», и презентации новых лент, и бесплатный показ лент под мостом Любарто на Жверинасе. Просмотры здесь начнутся 25 июня и продлятся до середины сентября. «Скальвия» и „Meno avilys“ планируют провести более 20 сеансов. Каждый четверг под мостом Любарто будет идти проект «Медленный просмотр». Этому циклу уже 5 лет. Первые ленты в этом году посвящены немым фильмам, снятым режиссерами-женщинами.

В усадьбе Ужутракис свои дипломные работы представят студенты Академии художеств

18 июня в усадьбе Ужутракис свои дипломные работы представят студенты Академии художеств. Шестеро бакалавров организуют персональные выставки в разных локациях. С их работами после защиты смогут ознакомиться посетители Тракайского исторического национального парка. Витражистки поместят стеклянные инсталляции в помещениях небольшого спиртового завода, в бывшей каретной выставляются живописцы, фрески экспонируются в залах самого дворца. Дирекция парка приветствует концерты и выставки в усадьбе, так как это не только привлекает посетителей, но и делает культурную жизнь района боле разнообразной.

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