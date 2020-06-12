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2020.06.12 09:47

Twitter заблокировал десятки тысяч аккаунтов, связанных с Россией, Китаем и Турцией

Русская служба «Голоса Америки»2020.06.12 09:47
Логотип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter / AP Photo

Все заблокированные аккаунты были задействованы в информационных операциях, проводимых по заказу Москвы, Пекина и Анкары

Компания Twitter Inc заблокировала свыше 32 тысяч учетных записей, авторы которых участвовали в информационных операциях, которые проводились по заказу властей России, Турции и Китая. Компания сообщила об этом в четверг в своем корпоративном блоге.

Речь идет о трех отдельных информационных кампаниях. Все учетные записи и их содержание были удалены из социальной сети, а соответствующие данные были переданы Австралийскому институту стратегической политики (ASPI) и Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO).

Во всех случаях учетные записи были заблокированы за различные нарушения политики соцсети и манипулирование платформой.

Компания раскрыла и удалила 1152 учетные записи, связанные с пророссийским сайтом Current Policy, распространяющим пропаганду при поддержке российских государственных структур. Авторы публикаций, в частности, публиковали пропаганду правящей партии «Единая Россия» и атаковали политических диссидентов, противостоящих режиму Путина.

Сеть китайских аккаунтов, удаленных за нарушение правил работы платформы, стала самой многочисленной: компания ликвидировала 23 750 учетных записей, авторы которых публиковали твиты на китайском языке, прославляя деятельность Китайской коммунистической партии и распространяя дезинформацию о событиях в Гонконге.

Кроме того, в начале 2020 года Twitter обнаружил сеть из 7340 учетных записей, в которых продвигались публикации в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития.

Все удаленные аккаунты и связанные с ними медиафайлы были перемещены в публичный архив Twitter.

Русская служба «Голоса Америки»

Логотип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
1 / 1AP Photo
Логотип социальной сети Twitter
# Twitter# Россия# Китай# Турция

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