Новости Литвы: Достигнута договоренность о восстановлении свободного передвижения между странами Балтии и Польшей

Новости Литвы в изложении корреспондентов русскрй служьы Радио LRT

Глава Банка Литвы ожидает значительное сокращение экономики

Сокращение экономики будет самым значительным за всю историю нового времени, утверждает глава Банка Литвы. Однако, по словам Витаса Василяускаса, кризис не будет таким тяжелым, как ожидалось.

Сегодня он представил сценарии дальнейшего развития событий. По данным Банка, ВВП сократится на 9,7 процента. Это меньше, чем ожидалось в марте, когда прогнозировали 11,4 процента. Самым тяжелым месяцем был апрель. По данным Евростата, годовое падение объемов торговли в Литве в этом месяце было самым значительным в Балтийских странах. По сравнению с прошлым годом оно сократилось почти на 18 процентов, тогда как в Эстонии - на 15, а в Латвии - на 9 процентов.

Витас Василяускас говорит, что с мая состояние экономики стабилизировалось, но восстанавливаться она будет медленно. Из-за пандемии уровень безработицы в Литве составит 11,9 процента, средняя зарплата снизится на 2,6 процента, а инфляция составит 0,6 процентов. По мнению руководителя Банка Литвы, с умеренным оптимизмом можно говорить о том, что самого мрачного сценария развития событий удастся избежать.

Идет выдвижение кандидатов в Сейм

Президиум оппозиционных социал-демократов утвердил предварительный список кандидатов на выборы в Сейм. Возглавляет его лидер партии Гинтаутас Палуцкас, за ним следуют член Сейма Раса Будбергите и мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс. Далее значатся экс-парламентарий Оринта Лейпуте и независимый кандидат экономист Ромас Лазутка. Его место в списке определил президиум социал-демократов. Завершает первую десятку парламентарий Альгирдас Сисас. Главе Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюсу Чаплинскасу досталось 19 -ое, телеведущему Гедрюсу Друктяйнису – 20, велосипедистке Симоне Крупецкайте – 25 место. Психолог Андрюс Калугинас оказался в списке под номером 40. Окончательно список будет утвержден на заседании Совета партии.

* * *

Выдвинули часть кандидатов и социал-трудовики. Составлен список из 23 человек, которые будут баллотироваться по одномандатному округу. Среди утвержденных – Гедиминас Киркилас, Юозас Бернатонис, Риманте Шалашявичюте и другие члены Сейма, также среди кандидатов - Зенонас Вайгаускас, Валдас Туткус, Антанас Валис, Альгимантас Матулявичюс.

Министерство юстиции приглашает

Министерство юстиции приглашает жителей предлагать свои кандидатуры в члены избирательных комиссий. Министр Эльвинас Янкявичюс имеет право и должен делегировать в окружные комиссии по крайней мере по одному человеку в каждую. Члены окружных избирательных комиссий организуют ход выборов и наблюдают за ними, сообщают все необходимую информацию избирателям, следят за голосованием по почте. Все они должны быть людьми с безупречной репутацией, высшим образованием. Заявки в министерстве юстиции принимаются до 17 июня.

Хроника COVID-19

За минувшие сутки число больных COVID-19 выросло до 7. Число зараженных – 1694 человека. Все еще больны 312 заразившихся, выздоровели 1302. Количество смертей – прежнее, скончался 71 человек. С начала июня зафиксировано 6 ввезенных из-за границы случаев заражения. Профилактические исследования будут проводиться в самоуправлениях, где установлено наибольшее число зараженных – в Вильнюсе и Вильнюсском районе, Лаздияйском, Игналинском, Шальчининкском и Скуодассском районах. Министр здравоохранения заявил, что по-прежнему проводится выборочное тестирование приезжих, но тотально всех проверять не будут: лаборатории не справятся с таким количеством исследований, а надо проверять тех, кто нуждается в госпитализации. По словам Аурелиюса Вериги, от распространения вируса защищает не тестирование, а профилактические меры: соблюдение гигиены, ношение масок, физическая дистанция.



Министерство здравоохранения представило информацию о средних зарплатах медработников

Министерство здравоохранения подготовило интерактивную карту, на которой представлена информация о средних зарплатах медработников. Данные за сентябрь прошлого-февраль нынешнего года свидетельствуют, что зарплаты врачей до уплаты налогов составили в среднем 2 681 евро, медсестер – 1403 евро, прочего персонала, оказывающего услуги в сфере здравоохранения – 1243 евро. По сравнению с данными за тот же период 2018 года зарплаты врачей выросли на 335 евро, а младших медработников – на 173 евро, зарплаты остального персонала – на 164 евро.

С профсоюзами согласовано дальнейшее повышение окладов с тем, чтобы врачи получали на бумаге 3250 евро, а младшие медработники – до 1625 евро. На карте видно, что больше всего зарабатывают медики Палангского центра личного здоровья – без малого 5 тысяч евро на бумаге, а также врачи Таурагской больницы – по 4467 евро.

Самыми низкими были средние зарплаты медиков в Амбулатории Панемуне (1238 евро), в Реабилитационном центре в Валакумпяй (1222 евро), в общественном учреждении Rastis (937 евро до уплаты налогов). Министр здравоохранения уверен, что новая интерактивная карта будет полезна и самим медикам, и больным, и СМИ, так как она «не оставляет места для интерпретаций».

Достигнута договоренность о восстановлении свободного передвижения между странами Балтии и Польшей

Премьер-министр написал в Фейсбуке, что удалось договориться о восстановлении свободного передвижения между странами Балтии и Польшей. Саулюс Сквернялис также сообщил, что Варшава поддерживает Литву в ее позиции по Белорусской АЭС.

Глава правительства сказал, что его польский коллега Тадеуш Моравецки подтвердил готовность возобновить свободное сообщение между странами и подтвердил отказ от покупки электроэнергии у небезопасной АЭС в Островце.

Президент Валдас Адамкус удостоен награды

Президент Валдас Адамкус удостоен польской награды, учрежденной в память погибшего под Смоленском президента Польши Леха Качиньского. Награда присуждена Валдасу Адамкусу за заслуги перед народами двух стран и укрепление связей в Центральной Европе.

Президенты Адамкус и Качиньский неоднократно встречались лично, но особенно часто бывший президент Литвы виделся с другим главой Польши – Александром Квасьневским, они встречались 32 раза.

Депутаты Сейма предлагает предоставить в Литве убежище жителям Гонконга

Группа литовских депутатов, принадлежащих к разным фракциям, предлагает предоставить в Литве убежище "жителям Гонконга, которым грозят политические преследования и репрессии со стороны Китая". Проект инициировали Габриэлюс Ландбергис, Виктория Чмилите-Нильсен, Валериюс Симулик и другие депутаты, в основном из оппозиционных фракций.

В Вильнюсе проходит шествие против расизма

Сегодня в Вильнюсе проходит шествие против расизма. Его участники поддерживают движение Black Lives Matter. Они прошли от Кафедральной площади до посольства США.

В своем обращении в социальных сетях организаторы пишут, что не только соболезнуют семье убитого полицейскими Джорджа Флойда, но и хотят поддержать людей, борющихся против насилия и произвола в США. Протесты в Америке начались после того, как полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин убил задержанного темнокожего мужчину Джорджа Флойда. Эта смерть вызвала массовые протесты в США.

Вильнюс и Рига вошли в список самых безопасных европейских городов для путешествий

Вильнюс и Рига вошли в список самых безопасных европейских городов для путешествий во время пандемии. Это установил портал European Best Destinantions. При составлении рейтинга учитывалось число зараженных, доступность защитных средств и количество мест в больницах. В первой тройке — Тбилиси (Грузия), Корфу (Греция) и Цавтат (Хорватия).

Про Вильнюс портал сообщает, что при высоком среднем количестве больничных коек на одного жителя (в Европе лучше только в Германии и Австрии), литовские больницы не были перегружены во время кризиса и могут при необходимости принимать путешественников с проблемами здоровья.

Ранее портал European Best Destinations включил Ниду и Юрмалу в список самых безопасных европейских пляжей.

Вильнюс становится «итальянским городом»

С сегодняшнего дня Вильнюс становится «итальянским городом». На Ужуписе вечером в субботу начнется «Венецианский карнавал», который организует „Užiateka“.Ее руководитель Котрина Жилинскайте обещает множество развлечений – представления циркачей, актеров, концерты камерной музыки прямо на улочках, танцы под открытым небом, вечеринку в итальянском стиле и, разумеется, пиццы на любой вкус. Все желающие прямо на месте могут сделать себе карнавальную маску. нарядиться необычным образом.

Праздник не ограничится только Ужуписом. В эти выходные Вильнюс будет полон итальянской культуры и пригласит жителей и гостей города "в Италию”. Городской муниципалитет и туристическое агентство Go Vilnius объявили кампанию, во время которой летом можно будет посетить всего 7 стран мира (Италию, Индию, США, Францию, Испанию, Германию и Японию).

Во всем городе – будут открыты семь культурных, развлекательных пространств, в ресторанах будут предлагать традиционные блюда, состоятся концерты, нетрадиционные выставки и экскурсии, вернется и "День уличной музыки”.

Подробную программу мероприятий можно найти на сайте www.atostogosvilniuje.lt

Мэр столицы предложил увековечить имя Ричардаса Гавялиса

Мэр столицы предложил назвать сквер возле Остробрамской часовни именем Ричардаса Гавялиса. В этом году писателю должно было исполниться 70 лет. Он родился неподалеку от часовни, был настоящим вильнюсцем и много писал о городе. Его перу принадлежат популярные книги «Вильнюский джаз» и «Вильнюсский покер». Ремигиюс Шимашюс надеется, что городской Совет проголосует за увековечение памяти прозаика.