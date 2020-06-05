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2020.06.05 18:53

Facebook вводит маркировки для подконтрольных государству СМИ

Deutsche Welle2020.06.05 18:53
Socialiniai tinklai; „Facebook“
Socialiniai tinklai; „Facebook“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Пользователи должны знать о новостях, которые исходят от СМИ, находящихся под контролем правительства того или иного государства, заявили в компании Facebook.

Соцсеть Facebook начинает маркировать страницы подконтрольных государству СМИ из Китая, России, Ирана и других стран, сообщил глава отделения кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер в блоге Facebook в четверг, 4 июня. По его словам, людям следует знать, что те ли иные новости опубликованы СМИ, которые могут находиться под влиянием какого-либо правительства.

Специальная маркировка "state-controlled media" ("контролируемые государством СМИ") будет присвоена в общей сложности страницам около 200 массмедиа, сообщает агентство Reuters.

В то же время Facebook не станет присваивать подобные маркировки новостным организациям, базирующимся в Соединенных Штатах, сообщили в компании. Facebook считает, что СМИ, учрежденные правительственными организациями США, обладают редакционной независимостью, заявил Глейхер.

Facebook намерен также маркировать рекламные объявления

В ближайшее время Facebook собирается также помечать рекламу, размещаемую СМИ, которые, по мнению компании, могут находиться под государственным влиянием, и блокировать любую их рекламу, ориентированную на американских пользователей.

Кроме этого соцсеть собирается блокировать ориентированную на США рекламу, размещаемую госструктурами. Это решение компания Facebook обосновывает стремлением принять дополнительные меры защиты от иностранного влияния в преддверии президентских выборов в США, которые должны пройти в ноябре.

Ранее в компании признали, что не смогли остановить использование своих платформ для вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Определять, какое СМИ полностью или частично находится под контролем государства, Facebook собирается на основе собственных критериев, которые были разработаны в компании на основе консультаций с экспертами.

Socialiniai tinklai; „Facebook“
Socialiniai tinklai; „Facebook“
Socialiniai tinklai; „Facebook“
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Socialiniai tinklai; „Facebook“
# социальные сети# цензура# Россия# Иран

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