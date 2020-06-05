Из Чехии будут выдворены два российских дипломата

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в пятницу, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на трёх чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут неназванные сотрудники российского посольства в Праге.

Именно они, как утверждается, дезинформировали чешские спецслужбы. Причиной дезинформации премьер назвал "внутреннюю борьбу между сотрудниками российского посольства". Бабиш подчеркнул, что эта история подорвала репутацию России в чешском обществе и осложнила чешско-российские отношения.

Из Чехии в связи с этим будут выдворены два российских дипломата. Об этом в пятницу объявили Бабиш и глава МИД Чехии Томаш Петршичек. О предстоящем выдворении сообщило ранее чешское издание Hospodářské noviny, ссылаясь на источники.

Глава чешского МИД подчеркнул, что хотел решить с Россией вопрос дипломатическим путём, непублично, однако российская сторона отказалась. В этой ситуации Праге пришлось объявить сотрудников посольства персонами non grata. Петршичек сказал, что Чехия понимает, что Россия, скорее всего, ответит на этот шаг.

Чешские власти не назвали имена дипломатов. В Россотрудничестве РИА Новости сообщили, что речь идёт о его сотрудниках - исполняющем обязанности главы филиала ведомства в Праге Андрее Кончакове и сотруднике по фамилии Рыбаков.

Посольство России в Праге подтвердило получение ноты о выдворении дипломатов. Оно назвало действия чешской стороны результатом "сфабрикованной провокации" и "недружественным шагом".

МИД России сообщение о высылке российских дипломатов пока не комментировал. Как правило, Россия реагирует на высылку своих дипломатов зеркально.

Имя одного из сотрудников российской дипмиссии в Праге, исполняющего обязанности главы местного отделения Россотрудничества Андрея Кончакова, упоминалось ранее чешской прессой в связи с возможной подготовкой покушения на трёх пражских политиков. Утверждалось, что дипломат якобы привёз в Прагу яд рицин. Посольство России и сам Кончаков это отрицали.

Москва резко критикует Чехию за недавний демонтаж в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и установку памятного знака бойцам РОА генерала Андрея Власова. В Москве с неудовольствием восприняли и переименование пражской площади, где расположено посольство России, в площадь Бориса Немцова. В прессе утверждалось, что именно политики, ответственные за эти решения, были потенциальными жертвами покушения и были взяты под охрану. Власти Чехии прямо не обвиняли Россию или кого-либо из дипломатов в подготовке покушения.

Чешские СМИ неоднократно со ссылкой на источники в спецслужбах писали о том, что среди дипломатов российского посольства в Праге немало представителей спецслужб.

