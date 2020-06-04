Новости Литвы: Президент Ассоциации банков Литвы явился к судье досудебного расследования

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Президент Ассоциации банков Литвы явился к судье досудебного расследования

Президент Ассоциации банков Литвы Мантас Залаторюс, который подозревается в торговле влиянием, сегодня явился к судье досудебного расследования для совершения процессуальных действий. Покинув суд, в интервью журналистам он сказал, что никогда в жизни не планировал, не чувствовал, что совершил и не планирует совершать какие-нибудь преступления. Также Залаторюс подчеркнул, что будет охотно сотрудничать с правоохранителями, которые проводят расследование, так как ему нечего скрывать. Он сообщил, что ему предстоит обдумать свое будущее в должности главы ассоциации банков, и что это решение будет зависеть и от членов ассоциации.

Его адвокат Айдас Мажейка сказал журналистам, что не считает, что его клиент нарушил закон, и отметил, что в законе о лоббизме и в Уголовном кодексе имеет место конкуренция норм.

Напомню, что во вторник президенту ассоциации банков Литвы Мантасу Залаторюсу были предъявлены подозрения в предположительно незаконном влиянии на законотворческий процесс.

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Фракция аграриев обратилась в Службу спецрасследований с просьбой разобраться, действительно ли Валдас Суткус повлиял на увольнение бывшего министра транспорта Рокаса Масюлиса. Правящие настаивают, что причиной снятия с поста стало то, что бывший министр не справился с осуществлением программы асфальтирования дорог и другими поручениями. Староста фракции Рамунас Карбаускис подчеркивает, что Суткуса поддерживала оппозиция, а правящие всегда воспринимали его как своего оппонента.

Сейм во втором чтении принял законопроект о дополнительных выплатах на детей

Сейм во втором чтении принял президентский законопроект о дополнительных выплатах на детей. Для окончательного принятия документа требуется третье голосование.

Президент предлагает единовременную выплату в 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и семей, в которых растет ребенок с недугом — в 200 евро. Эти деньги должны быть переведены до 31 июля.

По предварительным подсчетам, это предложение обойдется бюджету в 72 млн евро. Выплаты на детей – часть обширного пакета помощи, который инициировал президент Гитанас Науседа.

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Сейм принял предложение кабинета министров: находящимся в простое людям старше 60 лет предложено платить минимальную зарплату – 437 евро. Средства на это работодатель получает из бюджета. После отмены карантина и режима чрезвычайной ситуации, работодатель может обратиться за выплатой субсидии на работника еще на полгода: первые один-два месяца на 100 процентов, затем – по убывающей. Этот документ еще должен подписать президент.

Сейм одобрил поправку о прекращении практики выписки бюллетеней на не болеющих детей

Сейм одобрил поправку о прекращении практики выписки бюллетеней на не болеющих детей, как это было в период карантина. Это распространялось на учеников до 4 класса и детей с недугом, посещающих школы.

Выплаты прекращаются с 8 июня; так как учебный год подходит к концу, нет ограничений посещения детских садов и школ, родители могут вернуться к исполнению своих трудовых обязанностей. За время эпидемии Содра по бюллетеням выплатила 88 млн евро.

Президент вынес на общественное обсуждение новую редакцию Закона о предотвращении коррупции

Президент Гитанас Науседа выносит на общественное обсуждение новую редакцию Закона о предотвращении коррупции. Учреждения будут оцениваться по сопротивляемости коррупции, эти данные будут публиковаться, бОльшая ответственность предусмотрена также и для руководителей учреждений. Советник лидера государства Дарюс Кулешюс завил, что самое главное – не борьба с последствиями коррупции, а управление рисками.

Премьер-министр назвал кандидатов на пост министра экономики

По словам премьер-министра, в данный момент рассматриваются еще три кандидатуры на пост министра экономики. Саулюс Сквернялис обсудил кандидатуры с президентом после того, как министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отказался от поста министра экономики и инноваций. Премьер-министр также подтвердил, что министерства энергетики и экономики и инноваций могут быть объединены. По его словам, объединение двух министерств позволит с успехом достичь целей, выдвинутых для обоих министерств. Пост министра экономики и инноваций вакантен с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс занял должность еврокомиссара по окружающей среде.

Хроника COVID-19

За минувшие сутки в стране установлено три новых случая коронавируса, общее их количество составляет 1687. По данным министерства здравоохранения, больны 344 человека, скончался 71 человек, выздоровели 1273.

Опубликованы результаты соцопросов

Если до пандемии жители Литвы хуже всего оценивали работу министра здравоохранения, то в карантин ему стали доверять больше, чем другим политикам. Как показал опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai, рейтинг Аурелиюса Вериги оказался выше, чем у премьер-министра и президента.

Министру здравоохранения доверяют 15,4% , главе правительства – 14,5, президенту – 14 процентов респондентов. Вырос также за время карантина и рейтинг журналиста Андрюса Тапинаса, а также врачей - Саулюса Чаплинскаса и Витаутаса Касюлявичюса.

Социолог Раса Алишаускене говорит, что такие результаты опроса понятны: люди называют тех, кого они чаще всего видели на экранах и слышали в эфире, после карантина популярность Аурелиса Вериги спадет.

Ушел из жизни Гедиминас Гирдвайнис

Президент страны выразил соболезнования близким и коллегам покойного актера Гедиминаса Гирдвайниса. По словам Гитанаса Науседы, сыгранные им роли вошли в золотой фонд литовского театра и кинематографа и навсегда останутся в истории и в сердцах зрителей. Гедиминас Гирдвайнис скончался на 77-ом году жизни. Он принадлежал к выдающемуся поколению артистов, которым выпало работать с лучшими режиссёрами страны. С 1994 года был актером Вильнюсского Малого театра, был награжден Офицерским крестом Ордена Витаутаса Великого, стал лауреатом премии в области культуры и искусства.

Проститься с актером публика сможет в Вильнюсском Малом театре в выходные дни. Прощание будет проходить с 11:00 до 19:00 в субботу, с 10 до 14 в воскресенье.

Консерваторы обратились к мэру столицы с призывом демонтировать памятник Пятрасу Цвирке

Парламентские консерваторы Арвидас Анушаускас и Аудронис Ажубалис обратились к мэру столицы с призывом демонтировать памятник Пятрасу Цвирке. Они недовольны тем, что организованные мэрией творческие мастерские по вопросу судьбы скульптуры Юозаса Микенаса и площади в центре города идет слишком медленно.

Мэр Вильнюса сказал, что накануне парламентских выборов эту тему могут начать эксплуатировать враждебные Литве силы, стремящиеся расколоть общество. Поэтому до выборов в Сейм решение по памятнику Цвирке принято не будет.

Главный прокурор Вильнюсского уезда просит усилить охрану кладбища Росу

Главный прокурор Вильнюсского уезда Юстас Лауцюс обратился к мэру столицы с просьбой установить на кладбище Расу действующие видеокамеры и тем самым прекратить акты вандализма. По словам Лауцюса, в 2012 и 2017 году были осквернены могила матери маршала Пилсудского, недавно - патриарха литовской независимости Йонаса Басанавичюса. У могилы Басанавичюса камеры видеонаблюдения есть, но запись на них не ведется. Прокуратура напоминает, что уже не в первый раз правоохранительные органы просят мэрию позаботиться о некрополе.



Мода и природа

Фонд Александра Васильева сообщает, что в Шилуте, в Музее Хьюго Шоя, открылась выставка «Мода и природа. 1875 – 2005». Знаменитый историк моды показывает связь между природой и модой на протяжении трех веков. В экспозиции – предметы одежды и аксессуары: шляпы, сумки, обувь, бижутерия, меха, изделия из кожи и замши. Корсеты на китовом усе, цветочные шляпы и платья с ландышами 1950-х годов, вышитые мужские жилеты с цветочными гирляндами времен Марии-Антуанетты, коралловые украшения 19 века, изделия из перламутра и черепахи, вышивки жемчугом, обувь из питона 1940-х годов, сумки из крокодила, жаб и ящериц - все это лишь часть большой экспозиции, рассчитанной на 100 манекенов, дополненных более чем 300 аксессуарами.

Отменяется празднование дня рождения Пушкина

Вильнюсский Литературный музей имени Пушкина сообщает всем поклонникам поэта, что из-за карантина в этом году обычного праздника 6 июня не будет, но музей будет открыт до 16 часов. Вследствие действующих ограничений, всех, кто хочет приехать в Маркучяй, просят заранее зарегистрироваться по телефону. Те, кто соскучился по уютным залам усадьбы Григория и Варвары Пушкиных, могут пройтись по ним виртуально на сайте музея. А в середине месяца в помещениях музея снова будут играть иммерсивный спектакль Русского драматического театра «Дядя Ваня». Двое актеров этой постановки представлены на Золотые сценические кресты, а сам спектакль Тадаса Монтримаса представлен в номинации «событие сезона».

Из Каунаса в Ниду отправился быстроходный катер Raketa

Сегодня в свой первый рейс по Неману из Каунаса в Ниду отправился быстроходный катер Raketa. Путешествие на легендарном катере – недешёвое, билет в одну сторону стоит 49, а у окна – 59 евро на человека. Однако сегодня действовали скидки и билеты первым пассажирам обошлись в 29 евро.

Raketa из Каунаса будет ходить на Куршскую косу по четвергам, пятницам и субботам, а из Ниды по четвергам, пятницам и воскресеньям. Скорость катера – 60 км в час, дорога в Ниду займет 3,5 часа.