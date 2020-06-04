YouTube заблокировал гомофобную агитацию за поправки в Конституцию

Видеосервис YouTube заблокировал агитационный ролик поправок в Конституцию России, где мальчика из детдома усыновляют геи. Видео нарушает правила сервиса, а именно — содержит дискриминационные высказывания по признаку сексуальной ориентации.

Ролик был создан "Федеральным агентством новостей" (РИА ФАН) и медиагруппой "Патриот", которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известному также под прозвищем повар Путина.

По сюжету, в России так и не приняли поправки к статье Конституции , закрепляющие понятие брака как союза мужчины и женщины, и геи получили возможность усыновлять детей. Пара геев в России в 2035 году усыновляет мальчика из детского дома. Один из мужчин берет мальчика за руку, выводит на улицу и на вопрос “Где моя мама?” указывает ему на другого мужчину, стоящего возле автомобиля. Он же сразу предлагает ребёнку примерить платье. В конце ролика идёт слоган "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию". За несколько дней ролик получил широкий общественный резонанс и вызвал обвинения в гомофобии.

Активисты ЛГБТ-группы "Стимул" обратились в Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести проверку в отношении создателей ролика. Также они попросили Роскомнадзор заблокировать видео.

Актёр Александр Филимоненко, сыгравший роль гея-усыновителя в ролике в поддержку поправок в Конституцию, заявил "МБХ медиа", что не знал, в каком ключе будет представлена его роль. В интервью изданию Coda он сказал, что планирует голосовать против поправок в Конституцию на общероссийском голосовании.



Радио «Cвобода»