Новости Литвы: С 16 июня карантин в Литве может быть отозван

Новости страны в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Подробности громких задержаний

Задержанный по делу о возможной коррупции президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус подозревается в получении взятки от президента Литовской Ассоциации банков Мантаса Залаторюса и руководителей нескольких дорожных компаний. Также предполагается, что он за вознаграждение целенаправленно представлял предвзятую негативную информацию, с тем чтобы подорвать авторитет тогдашнего министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса. Об этом сообщила Служба спецрасследований.

По данным Службы, Суткус предположительно договорился и принял взятку от президента Литовской Ассоциации банков Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете на 2020 год, законов о банковской собственности и налогов на прибыль.

Также, по версии следствия, Суткус мог брать взятки от руководителей частных дорожно-строительных компаний за свое влияние на политический процесс.

Утверждается также, что во время осуществления финансируемого ЕС проекта Литовской конфедерации бизнеса Суткус выбрал в качестве партнера проекта одну частную компанию по консалтингу и обучению, директор которой, действуя вместе с директором одной частной информационно-технологической компании, выплатил часть средств, полученных в ходе проекта, в качестве взятки лично Суткусу.

Сегодня же после опроса и предъявления подозрений был освобожден президент Ассоциации банков Литвы Мантас Залаторюс. Об этом сообщил его адвокат Айдас Мажейка. Он утверждает, что Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием; в доме, на рабочем месте и в автомобиле подозреваемого проведен обыск. По словам адвоката, его подзащитный пока воздерживается от комментариев.

Вчера Служба спецрасследований и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов и о задержании президента Конфедерации бизнеса Валдаса Суткуса и руководителя Ассоциации банков Литвы Мантаса Залаторюса. Сегодня Генпрокуратура обратилась в суд по поводу ареста Суткуса. Его адвокат Гирюс Ивошка не знает, на какой срок прокуроры просят арестовать его подзащитного.

Во вторник по делу о коррупции был также арестован генеральный директор компении «Šiaulių plentas» Юозас Алекса. Это подтвердила агентству BNS пресс-секретарь службы Спецрасследований Рената Кеблене, не уточнив, однако, какие обвинения были против него выдвинуты.

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Сегодня стало известно также о том, что по тому же делу был задержан председатель правления и гендиректор компании Kauno tiltai Алдас Русявичюс. Русявичюс является одним из подозреваемых, однако, пока неизвестно, какие именно подозрения ему предъявлены.

Вчера утром представители правоохранительных органов побывали в основном офисе Kauno tiltai, а также в канцелярии Сейма, где произвели изъятие документов. Это подтверждает заведующий Финансовым отделом Марюс Жукас.

Был опрошен глава парламентского Комитета по бюджету и финансам

Глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Валюс Ажуолас подтвердил, что был опрошен как свидетель по делу о незаконном влиянии на принятие законов. Аграрий сказал, что предоставил всю информацию, которая интересовала правоохранительные органы.

Между тем оппозиционные консерваторы заявили, что с Валдасом Суткусом члены фракции вне официальных заседаний не встречались, банковских вопросов в неофициальной обстановке не обсуждали. Об этом заявили Агне Билотайте и Арвидас Анушаускас.

Сейм вернется к решению об обязательном декларировании всех встреч политиков с представителями бизнеса

Лидер правящих говорит, что еще до конца каденции Сейм вернется к решению об обязательном декларировании всех встреч политиков с представителями бизнеса.

По словам Рамунаса Карбаускиса, руководство ассоциаций банков, различных видов бизнеса во время принятия Закона о лоббизме утверждали, что они лоббистами не являются. Лидер аграриев признал, что была совершена ошибка – эти структуры не были причислены к лоббистам, и к этому вопросу Сейм должен вернуться как можно скорее. Об этом Рамунас Карбаускис сказал в эфире „Žinių radijsas“.

В правительство обсуждило проект соглашения стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью

В правительстве сегодня обсуждался проект соглашения стран Балтии о торговле электроэнергией с Республикой Беларусь и другими третьими странами. По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, это соглашение позволит Литве реализовать в жизнь требования закона и не покупать электроэнергию из Белоруссии. С ним не согласен глава МИДа Линас Линкявичюс. Он заявил, что проект соглашения не отвечает интересам Литвы. Критикует проект и Движение против атомной станции в Островце. Между тем министр энергетики считает, что проект позволяет обеспечить общую позицию Балтийских стран по вопросу импорта электроэнергии из третьих стран. В нем есть все основные положения литовского закона об отказе закупать электроэнергию у Беларуси после запуска БелАЭС. Жигимантас Вайчюнас напомнил, что сначала планировалось добиться того, чтобы электроэнергия из Беларуси не попадала во все страны Балтии, однако такой вариант не подошел Латвии, и теперь в проекте соглашения оговаривается, что электроэнергия с БелАЭС не должна попадать через Латвию в Литву. Министр энергетики заверил, что линии электропередач и Круонисская гидроаккумуляторнная станция не будут использоваться для торговли белорусской электроэнергией.

В свою очередь активисты «Антиостровецкого движения» организовали акцию протеста против соглашения. По словам одного из инициаторов, консерватора Жигимантаса Павилениса, министр энергетики в переговорах с другими странами Балтии занял позицию Латвии, а не Литвы.

Тем временем белорусские эко-активисты подготовили петицию с требованием отложить запланированный на июль физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС из-за коронавируса.

С 16 июня карантин в Литве может быть отозван

С 16 июня карантин в Литве может быть отозван. Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что в таком случае в силу вступит новый правовой режим выхода из карантина. Это станет возможно только в том случае, если ситуация с числом заболевших не ухудшится. При новом режиме можно будет регулировать движение через границы, рассматривать определенные ограничения для хозяйственной деятельности в тех сферах, где остаются угрозы заражения коронавирусом. О том же Радио LRT говорил и министр здравоохранения. "Если все будет хорошо как сейчас, если случаи заболевания останутся единичными, необходимости в карантине не будет", - сказал Аурелиюс Верига. Окончательное решение по этому вопросу правительство примет на своем заседании через неделю.

За минувшие сутки в Литве были подтверждены два новых случая коронавируса, больными является 344 человека, в больницах с коронавирусом лежат 58 человек, двое из них – в реанимации. Выздоровели 1260 человек, скончался 71 человек.

Министерство здравоохранения не получило ни одного заявления о возмещении ущерба



Как сообщает Радио LRT, министерство здравоохранения не получило ни одного заявления о возмещении ущерба людям, заразившимся коронавирусом в больницах. Председатель комиссии по определению ущерба пациентам Иева Дрягвене говорит, что все полученные жалобы – прошлогодние, она думает, что новые обращения поступят в ближайшие месяцы.

Определены принципы распределения средств на реновацию студенческих общежитий

Средства на реновацию студенческих общежитий будут выделяться исходя из того, насколько вуз придерживается договоренности о проходном балле на бесплатные места. По словам министра образования, науки и спорта, это – политический критерий. Колледжи консультируются с юристами и готовят иски в суды.

Об этом говорилось на виртуальном заседании парламентского Комитета по образованию и науке. По мнению политиков, принятое главой ведомства решение неверное: часть вузов не сможет улучшить бытовые условия своих студентов. На реновацию общежитий министерство запланировало 9 млн евро. Вопрос в минувшую пятницу обсуждался с Конференцией ректоров университетов. При планировании расходов учитывали число живущих в общежитии студентов, состояние помещений, их площадь, но важнейшим критерием выбран проходной балл. Он показывает, какой вуз придерживается политики государства в области повышения качества образования. Парламентарии Гинтарас Степонавичюс и Витаутас Юозапавичюс с такой позицией Альгирдаса Монкявичюса не согласились: они считают, что молодые люди не должны терпеть неудобства из-за того, что руководство вузов не придерживается указаний свыше.