Associated Press: Китай скрывал от ВОЗ информацию о коронавирусе

Внутренние документы ВОЗ, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют, что международное агентство не вступало в сговор с Китаем: в действительности Пекин на несколько недель задержал передачу информации о геноме коронавируса и клинических данных

В течение января Всемирная организация здравоохранения неоднократно публично хвалила Китай за «оперативную» реакцию на появление нового коронавируса. Представители ВОЗ несколько раз благодарили Пекин за то, что китайские власти «незамедлительно» передали сведения о геноме нового вируса и за их «впечатляющую» открытость.

Между тем, за закрытыми дверями в руководстве ВОЗ шло обсуждение совсем другой ситуации: Китай задерживал передачу генетической карты вируса, в результате чего представители ведомства не получили своевременно информацию, необходимую для борьбы с распространением смертельно опасного вируса, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Согласно внутренним документам ВОЗ, фактически Китай передал сведения о геноме вируса более чем через неделю после того, как три другие лаборатории полностью расшифровали генетическую карту коронавируса. Китайская правительственная лаборатория поделилась геномом вируса только после того, как другая лаборатория опубликовала эту информацию на специализированном вирусологическом сайте 11 января. После этого Китай задержал на как минимум две недели передачу ВОЗ подробных данных о пациентах и описания случаев заболевания. Эти факты обсуждались на внутренних встречах, проходивших в ВОЗ в течение января. Если бы эта информация была предоставлена своевременно, то распространение заболевания по миру можно было бы значительно замедлить.

Руководство ВОЗ публично хвалило Китай, потому что таким образом ведомство хотело получить больше сведений от Пекина, свидетельствуют документы. Во время закрытых совещаний чиновники ВОЗ жаловались, что Китай не передает ведомству достаточно данных, чтобы оценить степень заразности вируса, возможность его передачи от человека к человеку и понять, какой риск новое заболевание представляет для остального мира.

Новая информация свидетельствует, что агентство пыталось получить от Китая больше данных, несмотря на ограниченные полномочия. Хотя международное законодательство обязывает государства передавать ВОЗ информацию, имеющую значение для общественного здравоохранения, агентство не обладает правоприменительными полномочиями и не может самостоятельно расследовать эпидемии, происходящие на территории отдельных государств. ВОЗ должно опираться в этих вопросах на сотрудничество со странами-членами организации.

Полученные Associated Press документы свидетельствуют, что ВОЗ не вступала в сговор с Китаем, находясь в неведении относительно масштабов вспышки коронавируса в Китае, поскольку Пекин передавал агентству минимальную информацию, требуемую законом. Тем не менее, ВОЗ пыталась изобразить Китай в лучшем свете, вероятно, рассчитывая на благосклонность Пекина и получение дополнительной информации.

Сотрудники ВОЗ обсуждали вопрос о том, каким образом можно надавить на Китай для получения информации о геноме вируса и подробных данных о пациентах, не вызывая гнева Пекина, опасаясь потери доступа к китайским ученым. В соответствии с международным законодательством, ВОЗ обязана оперативно обмениваться информацией и предупреждениями со странами-членами организации о развивающемся кризисе.

Задержка передачи информации о геноме затормозила возможности других стран препятствовать распространению вируса, а также помешала разработке тестов, лекарств и вакцин против коронавируса. Отсутствие подробных данных о пациентах также затруднило определение скорости, с которой вирус распространяется. Эта информация имеет решающее значение для эпидемиологических действий.



Русская служба «Голоса Америки»