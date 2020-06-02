Новости Литвы: громкие задержания

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Задержания

Генеральная прокуратура сообщила о задержаниях президента Конфедерации бизнеса Валдаса Суткуса и президента Ассоциации банков Мантаса Залаторюса.

Это произошло в рамках операции Службы спецрасследований и прокуратуры, изучающих факты крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов.

Прокуратура утверждает, что у нее есть основания подозревать, что, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, Суткус получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для бизнес-субъектов. В данный момент в домах и по месту работы подозреваемых проводятся обыски; их будет около 70-ти.

Директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус заявил, что в ходе операции были задержаны 6 человек. Помимо Суткуса и Залаторюса, остальные четверо представляют бизнес-круги.

По словам Барткуса, в данном следствии очевидно, что подозреваемые перешагнули черту, отделяющую законную лоббистскую деятельность от незаконного влияния на политиков и их решения.

Глава Службы спецрасследований сказал, что руководитель Ассоциации банков Литвы Мантас Залаторюс проходит по нескольким эпизодам следствия.

Валдас Суткус руководит Литовской конфедерации бизнеса с 2010 года. Ранее он работал в Конфедерации промышленников, в Торгово-промышленной и ремесленной палате и в компаниях Achemos grupė и Fima.

В прошлом Суткус также был директором по корпоративным делам концерна MG Baltic, а при приватизации производителя алкоголя Stumbras был советником по экономическим вопросам тогдашнего президента Роландаса Паксаса.

Мантас Залаторюс возглавляет Ассоциацию банков с 2017 года, с 2018 года также занимает должность вице-президента Литовской конфедерации промышленников.

Комментарии политиков

Парламентарии заявляют, что встречи с лоббистами – часть их работы, и давления с их стороны они не испытывали.

Член Комитета по экономике Эугениюс Гентвилас сказал журналистам, что при принятии экономических решений Сейм всегда интересуется мнениями и замечаниями заинтересованных лоббистов – это необходимая часть процесса принятия любых поправок. В этих действиях либерал не видит коррупционной составляющей.

Председатель Комитета по экономике Римантас Синкявичюс также заявил, что давления при принятии решений не ощущал. Если бы это было, он сам обратился бы в прокуратуру.

Лидер правящих Рамунас Карбаускис считает, что давление на парламент пытаются оказывать через оппозицию. Рамунас Карбаускис ссылается на то, что консерваторы стремились значительно снизить налоги на банки и отстаивали их интересы. Лидер аграриев говорит, что ждет от расследований данных о том, с кем именно сотрудничает оппозиция.

Министр

Глава правительства не собирается предлагать министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса на пост министра экономики и инноваций. Об этом сегодня Саулюс Сквернялис заявил журналистам. По его словам, Вайчюнас и сам не хочет садиться в другое министерское кресло.

О том, что эта кандидатура рассматривается на пост министра экономики, упомянул президент Гитанас Науседа.

Эхо убийства полицейского

Премьер-министр говорит, что гибель полицейского демонстрирует проблемы в полиции Тельшяйского уезда.

По словам Саулюса Сквернялиса, руководитель должен нести ответственность за то, что его сотрудник был без пуленепробиваемого жилета. Глава правительства утверждает, что начальник комиссариата отвечает за безопасность своих подчиненных и их экипировку.

Саулюс Сквернялис не согласен с претензиями профсоюза, который утверждает, что бронежилеты неудобны. Проблемами в этой области должен заняться генеральный комиссар Ренатас Пожела.

Специальный колледж

После трагедии в Мажейкяйском районе подготовкой полицейских займется специальный колледж. Об этом после встречи с генеральным комиссаром полиции сообщила министр внутренних дел Рита Тамашунене.

По ее словам, обучение в колледже рассчитано на три года.

В данный момент подготовкой полицейских занимается университет имени Миколаса Рёмериса и Полицейское училище, но, по мнению специалистов, этого недостаточно.

Также глава МВД сообщила, что в Тяльшяйском уездном комиссариате пройдет аудит.

Тамашунене и Пожела подчеркнули, что полицейские должны быть экипированы на любой, даже не самый экстремальный случай, и об этом следует позаботиться их руководителям.

Генеральный комиссар подчеркнул, что обмундирование и средства защиты обновляются и модернизируются, в том числе планируется приобрести более удобные и легкие пуленепробиваемые жилеты.

Статистика пандемии

За прошедшие сутки в Литве установлено 4 новых случая коронавируса, общее их число составляет теперь 1682, сообщил Минздрав.

Все еще больны COVID-19 353 человека, скончался 71, выздоровели 1249.

Вирус и армия

Литовские военные, помогавшие гражданским ведомствам во время карантина, должны вернуться к своей обычной деятельности, - в интервью Радио LRT сказал министр обороны.

По словам Раймундаса Кароблиса, армия всегда готова помочь гражданским лицам в экстремальных ситуациях, но самая важная ее функция – защита страны от внешнего врага.

Проверять людей, прибывающих в Литву, Национальному центру общественного здоровья в одной смене сейчас помогают 28 военных, а таких смен бывает 3-4. 420 военных помогают также пограничникам. Сейчас все эти военнослужащие будут отозваны с этих временных постов, и система обороны вернется в обычный режим работы.

Помощь работодателям

Сейм склонен поддержать предложение правительства о том, как помочь работодателям, которые отправляют работников 60-ти лет и старше на простой во время карантина. После слушаний было решено, что субсидия работодателям будет выплачиваться также в течение полугода, пока действует режим экстремальной ситуации. По этому закону пройдет еще одно голосование в Сейме.

Член фракции крестьян и зеленых Томас Томилинас утверждает, что это поможет улучшить финансовое положение пожилых людей.

Социал-демократ Альгирдас Сисас отмечает, что это лишь временное решение проблемы, трудовые гарантии нужны всем работникам, без разделения их на возрастные группы.

Оживление экономики

Министр финансов утверждает, что в мае были видны признаки оживления экономики. По словам Вилюса Шапоки, показатели пока не особенно радуют, но тенденции наметились положительные.

Доходы бюджета в мае, по предварительным расчетам, были на 30 процентов ниже прогнозировавшихся и на 20 процентов, или на 150 млн. евро, ниже прошлогодних.

Министр говорит, что предприятия и компании, пострадавшие из-за карантина, активно пользуются возможностью отложить на время выплату налогов. Объемы розничной торговли в апреле сократились на 75 процентов, кафе и ресторанов – на 70 процентов, однако рынок труда стабилизировался, уровень безработицы снижается. За время до 24 мая зарегистрировано 12,3 тысячи свободных рабочих мест; это на 60 процентов больше прежнего.

В целом, по словам Вилюса Шапоки, в промышленности, транспортном секторе, в строительстве ощущается подъем, чего нельзя сказать о сфере услуг.

Траты самоуправлений

Самоуправления Литвы потратили на борьбу с коронавирусом 23 млн. евро. Эту цифру Радио LRT назвал президент ассоциации самоуправлений, мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, расходы будут расти и дальше и достигнут 30 млн. евро. Самые большие проблемы у самоуправлений вызывает состояние их бюджетов, которое заставит их брать в долг.

Правительство обещало профинансировать расходы муниципалитетов, однако, по словам Синкявичюса, пока непонятен механизм возвращения этих долгов.

Проблемы врачей

В результате пандемии доходы большинства врачей снизились, даже несмотря на повышение их окладов и доплату за работу с больными коронавирусом.

Председатель Форума медиков Литвы Валдас Пячелюнас и председатель Движения медиков Живиле Гудлявичене говорят, что сокращение доходов вызвано рекомендацией министра здравоохранения о работе только в одном лечебном учреждении.

По словам врачей, руководители части больниц и поликлиник восприняли это как запрет. По их мнению, такое вмешательство в организацию работы медиков внесло в нее хаос. Это также негативно сказывается на состоянии больных: они не могут попасть к специалистам, не знают, к кому обращаться, так как большинство врачей работают и в больницах, и в поликлиниках.

По словам Гудлявичене, уже сейчас на консультации пациентов могут записать только на октябрь и ноябрь.