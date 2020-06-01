Новости

2020.06.01 08:43

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 миллионов

Радио «Cвобода»2020.06.01 08:43
Koronavirusas Peru
Koronavirusas Peru / AP nuotr.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-COV-2 в мире превысило 6 миллионов человек. Таковы данные американского Института Джонса Хопкинса на утро 31 мая.

В последние дни суточный прирост числа инфицированных ускорился: за сутки выявляется более 120 тысяч новых заражённых.

Число смертей от коронавирусной инфекции в мире за сутки – в среднем 4–5 тысяч. Всего жертвами коронавируса стали около 370 тысяч человек. По данным сайта worldometers, выздоровели более 2 миллионов 750 тысяч; число завершённых случаев болезни (выздоровевших и умерших вместе) превышает число тех, кто сейчас проходит лечение.

На первом месте по числу заражений и смертей по-прежнему США, где выявлено более 1 миллиона 800 тысяч инфицированных, а умерли более 103 тысяч человек. В последние дни быстрее, чем в США, инфекция распространяется в Бразилии, где выявлено уже почти 500 тысяч инфицированных. Россия на третьем месте, 31 мая число выявленных случаев инфекции там превысило 400 тысяч, более 4600 человек умерли и более 171 тысячи выздоровели.

ВОЗ на днях предупредила, что центром пандемии сейчас является американский континент. В ряде стран Латинской Америки – Перу, Мексике, Чили – счёт новых случаев заражения за сутки идёт на тысячи. В странах Западной Европы их сейчас заметно меньше, чем в конце марта и апреле, в среднем несколько сот в день, что позволило многим странам существенно ослабить карантинные ограничения.

Радио Свобода

Koronavirusas Peru
Koronavirusas Peru
Koronavirusas Peru
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas Peru
# мир# США# Европейский Союз# коронавирус# Бразилия# Латинская Америка

новейшие

16 апреля 2019, Париж, пожар собора Нотр-дам-де-Пари

Новости

2020.06.01 08:37

Вновь открыта площадь перед собором Парижской Богоматери

Protestai JAV

Новости

2020.06.01 08:31

Трамп заявил о намерении признать "Антифа" террористической группой

Акция в Белоруссии

Новости

2020.06.01 08:25

В Минске – массовая акция оппозиции после задержания Тихановского

Donaldas Trumpas

Новости

2020.06.01 08:12

Президент США решил отложить саммит G7 и позвать на него Россию

Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube

Новости

2020.05.31 11:03

Задержание белорусского блогера Тихановского: возбуждено уголовное дело

SpaceX

Новости

2020.05.31 10:59

Ракета SpaceX с астронавтами на борту стартовала с мыса Канаверал

Palanga

Новости

2020.05.30 16:18

Новости Литвы: смягчение правил карантина

Jascha Heifetzas Izraelyje 1953 metais

Новости

2020.05.30 12:08

Яша Хейфец – литвак, которого титулуют лучшим скрипачом всех времен

Nepriklausomybės kovos

Новости

2020.05.30 12:07

Мотель Кац и Эхом Штрам – герои, погибшие за Литву

5
Максим Галкин

Новости

2020.05.30 11:22

Максим Галкин высмеял разговор Путина и Собянина о прогулках в Москве

Поиск