Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 миллионов

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-COV-2 в мире превысило 6 миллионов человек. Таковы данные американского Института Джонса Хопкинса на утро 31 мая.

В последние дни суточный прирост числа инфицированных ускорился: за сутки выявляется более 120 тысяч новых заражённых.

Число смертей от коронавирусной инфекции в мире за сутки – в среднем 4–5 тысяч. Всего жертвами коронавируса стали около 370 тысяч человек. По данным сайта worldometers, выздоровели более 2 миллионов 750 тысяч; число завершённых случаев болезни (выздоровевших и умерших вместе) превышает число тех, кто сейчас проходит лечение.

На первом месте по числу заражений и смертей по-прежнему США, где выявлено более 1 миллиона 800 тысяч инфицированных, а умерли более 103 тысяч человек. В последние дни быстрее, чем в США, инфекция распространяется в Бразилии, где выявлено уже почти 500 тысяч инфицированных. Россия на третьем месте, 31 мая число выявленных случаев инфекции там превысило 400 тысяч, более 4600 человек умерли и более 171 тысячи выздоровели.

ВОЗ на днях предупредила, что центром пандемии сейчас является американский континент. В ряде стран Латинской Америки – Перу, Мексике, Чили – счёт новых случаев заражения за сутки идёт на тысячи. В странах Западной Европы их сейчас заметно меньше, чем в конце марта и апреле, в среднем несколько сот в день, что позволило многим странам существенно ослабить карантинные ограничения.

Радио Свобода