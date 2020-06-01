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2020.06.01 08:37

Вновь открыта площадь перед собором Парижской Богоматери

Радио «Cвобода»2020.06.01 08:37
16 апреля 2019, Париж, пожар собора Нотр-дам-де-Пари
16 апреля 2019, Париж, пожар собора Нотр-дам-де-Пари / RFE/RL

Парижские власти частично открыли площадь перед собором Парижской Богоматери. Она была закрыта из-за угрозы отравления свинцом, который расплавился во время пожара в Нотр-Даме.

Впервые об угрозе заражения парижских улиц свинцом после крупного пожара в соборе Нотр-Дам заговорили в июле 2019 года. Около 300 тонн свинца, содержавшегося в отделке крыши и шпиля, расплавились при пожаре. Из-за этого были прекращены на месяц все реставрационные работы и перекрыты улицы вокруг собора.

Повышенная концентрация свинца была зарегистрирована в строениях, находящихся вблизи собора, и, в частности, в школах.

Перед открытием площади парижская мэрия подробно отчиталась перед горожанами о результатах очистных работ на прилегающей территории, сообщает "Международное французское радио". Брусчатка была обработана чистящим средством, 40-сантиметровый слой почвы вокруг площади был заменён.

Реконструкция Нотр-Дама должна завершиться к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры. Официально о переносе сроков восстановления собора не сообщали, хотя реставрация прерывалась несколько раз из-за угрозы заражения свинцом и пандемии коронавируса.

Радио Свобода

16 апреля 2019, Париж, пожар собора Нотр-дам-де-Пари
16 апреля 2019, Париж, пожар собора Нотр-дам-де-Пари
16 апреля 2019, Париж, пожар собора Нотр-дам-де-Пари
1 / 1RFE/RL
16 апреля 2019, Париж, пожар собора Нотр-дам-де-Пари
# Франция# Париж# пожары

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