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2020.06.01 08:31

Трамп заявил о намерении признать "Антифа" террористической группой

Радио «Cвобода»2020.06.01 08:31
Protestai JAV
Protestai JAV / AP nuotr.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его администрация внесёт в список террористических организаций антифашистское движение "Антифа".

Трамп опубликовал это заявление в твиттере в то время, когда во многих городах США проводятся многолюдные акции протеста в связи с гибелью 25 мая чернокожего жителя штата Миннесота. Демонстранты требуют суда над четырьмя полицейскими за их роль в гибели 46-летнего Джорджа Флойда.

Акции протеста сопровождаются вандализмом, поджогами, мародёрством и физическим насилием.

Агентство Reuters отмечает, что число приверженцев или членов движения "Антифа" среди участников протестных акций остаётся неизвестным. Глава департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон заявил на пресс-конференции 31 мая, что около 20 процентов арестованных в субботу манифестантов прибыли в Миннеаполис из других мест за пределами штата Миннесота. Харрингтон уточнил, что пока не располагает полным списком всех арестованных во время беспорядков в ночь с субботы на воскресенье.

Трамп не впервые пишет в твиттере о движении "Антифа" как о террористической организации. Другие консервативные политики, как сенатор от Техаса Тед Круз, тоже выступили с подобными заявлениями.

Остаётся неясным, собирается ли администрация Трампа всерьёз добиваться формального наделения группы "Антифа" статусом "террористической", отмечает Reuters. Если это так, то администрации придётся пройти долгий путь формальных процедур, которые обычно требуют координации действий между многими федеральными агентствами, считает Reuters.

Радио Свобода

Protestai JAV
Protestai JAV
Protestai JAV
1 / 1AP nuotr.
Protestai JAV
# США# Трамп# арест# акция

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