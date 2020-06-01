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2020.06.01 08:25

В Минске – массовая акция оппозиции после задержания Тихановского

Радио «Cвобода»2020.06.01 08:25
Акция в Белоруссии
Акция в Белоруссии / RFE/RL

В Минске и других городах Белоруссии в воскресенье проходили массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

Формально на пикетах проходит сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, – а также других оппозиционных кандидатов. Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.

В Минске в середине дня активисты насчитали более 2 тысяч желающих поставить подписи. Многолюдные акции проходят и в других городах.

Участники пикетов выражают возмущение задержанием Сергея Тихановского на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.

Также были задержаны более 10 активистов оппозиции. В воскресенье в Минске задержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича. Белорусские правозащитники сообщают о задержаниях в других городах, в частности, в Витебске, Гомеле и Кобрине.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Сейчас кандидаты собирают подписи. Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. Участие этих представителей белорусской элиты в кампании интересно тем, что они до последнего времени не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.

Выборы назначены, несмотря на угрозу распространения коронавируса. В Белоруссии, в отличие от многих других государств, не вводились общенациональные карантинные меры. Всего в стране коронавирус был выявлен у более чем 42 тысяч человек. Умерших, по данным властей, – 235 человек. Но белорусские врачи говорят, что не всем умершим инфицированным коронавирусом ставят диагноз COVID-19.

Тихановский – создатель популярного ютуб-канала "Страна для жизни". У инициативной группы в поддержку его кандидатуры не приняли документы, поскольку в момент их подачи он отбывал арест. После выхода на свободу он участвовал в нескольких массовых мероприятиях, которые каждый раз привлекали сотни людей.

Радио Свобода

Акция в Белоруссии
Акция в Белоруссии
Акция в Белоруссии
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Акция в Белоруссии
# Белоруссия# Лукашенко# митинг# акция# протесты

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