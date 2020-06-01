В Минске – массовая акция оппозиции после задержания Тихановского

В Минске и других городах Белоруссии в воскресенье проходили массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

Формально на пикетах проходит сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, – а также других оппозиционных кандидатов. Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.

В Минске в середине дня активисты насчитали более 2 тысяч желающих поставить подписи. Многолюдные акции проходят и в других городах.

In #Minsk, #Belarus, thousands turned up today to add their signatures in support of opposition candidates in the upcoming August 2020 presidential election:https://t.co/ZSsKJD6Bke pic.twitter.com/g49CZifKY7 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 31, 2020

Участники пикетов выражают возмущение задержанием Сергея Тихановского на днях в Гродно. Сторонники блогера считают, что он был задержан в результате провокации.

Thousands and thousands gathered in Minsk downtown after prominent YouTube blogger and protest leader was arrested by Lukashenka. People are waiting in line to sign in support of his wife as a candidate for President pic.twitter.com/WvbBTM44tH — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 31, 2020

Также были задержаны более 10 активистов оппозиции. В воскресенье в Минске задержали одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича. Белорусские правозащитники сообщают о задержаниях в других городах, в частности, в Витебске, Гомеле и Кобрине.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Сейчас кандидаты собирают подписи. Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. Участие этих представителей белорусской элиты в кампании интересно тем, что они до последнего времени не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.

Выборы назначены, несмотря на угрозу распространения коронавируса. В Белоруссии, в отличие от многих других государств, не вводились общенациональные карантинные меры. Всего в стране коронавирус был выявлен у более чем 42 тысяч человек. Умерших, по данным властей, – 235 человек. Но белорусские врачи говорят, что не всем умершим инфицированным коронавирусом ставят диагноз COVID-19.

Тихановский – создатель популярного ютуб-канала "Страна для жизни". У инициативной группы в поддержку его кандидатуры не приняли документы, поскольку в момент их подачи он отбывал арест. После выхода на свободу он участвовал в нескольких массовых мероприятиях, которые каждый раз привлекали сотни людей.

Радио Свобода