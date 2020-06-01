Президент США решил отложить саммит G7 и позвать на него Россию

Президент США Дональд Трамп заявил о переносе саммита "Большой семёрки" (G7) с июня на сентябрь – после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от личного участия в нём в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

По словам Трампа, саммит должен пройти в сентябре или позже, точные даты не названы. Планировалось провести его в июне в резиденции Кэмп-Дэвид.

Президент США, однако, объяснил своё решение о переносе саммита не только коронавирусом, но и тем, что G7 в нынешнем формате, по словам Трампа, представляет собой "очень устаревшую группу стран", которая "не в полной мере представляет то, что происходит в мире".

В "Большую семёрку" входят США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия – крупнейшие индустриально развитые демократические государства мира. По мнению Трампа, участие в саммите, помимо них, должны принять и Австралия, Россия, Южная Корея и Индия. О Китае, отношения Вашингтона с которым в последнее время всё более напряжённые, Трамп не упомянул.

Трамп ранее неоднократно высказывался в пользу того, чтобы вернуть Россию к участию в G7 – до аннексии Россией Крыма в 2014 году саммиты проводились в формате "Большой восьмёрки", с участием российского президента. Большинство стран "Семёрки", однако, возражало против участия России, во всяком случае как полноправного участника саммитов. Неясно, имел ли в виду Трамп расширение формата "Семёрки" за счёт четырёх стран, или же их приглашение в гостевом формате (последний вариант на саммитах G7 практиковался).

Власти Австралии уже выразили заинтересованность в участии в саммите. Реакции Москвы пока нет.

Трамп отказался проводить саммит G7 в формате видеоконференции, как из-за эпидемии в последние месяцы был организован ряд совещаний мировых лидеров, включая "Большую двадцатку" и переговоры в формате "ОПЕК+". Президент Франции Эммануэль Макрон был готов в июне приехать в США, однако Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо выступили против.

Радио Свобода