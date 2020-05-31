Ракета SpaceX с астронавтами на борту стартовала с мыса Канаверал

Впервые с 2011 года запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся на территории США

США в субботу возобновили запуск астронавтов в космос, спустя почти десять лет после последнего запуска астронавтов с американской территории.

Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете SpaceX. Производитель ракеты – калифорнийская компания SpaceX Aerospace, принадлежащая миллиардеру Илону Маску.

Как ожидается, Хёрли и Бенкен проведут на орбите Земли примерно 19 часов, прежде чем ракета SpaceX Falcon 9 состыкуется с МКС.

За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Всего, по подчетам NASA, более трех миллионов американцев смогли следить, находясь в районе космодрома, за этим историческим космическим стартом.



Первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе «Спейс Шаттл», что заставило США обратиться к услугам «Роскосмоса» для доставки астронавтов на борт МКС.



Русская служба «Голоса Америки»