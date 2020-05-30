Новости Литвы: смягчение правил карантина

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Статистика пандемии

За минувшие сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев коронавируса. Два человека умерли.

По данным Национального центра общественного здоровья на 30 мая, количество подтвержденных случаев составляет 1670. Выздоровели 1229, скончались в общей сложности 70 человек.

За прошедшие сутки протестировано 5 337 образцов.

Новые правила карантина

Советник премьер-министра Гедрюс Сурплис заявил, что с облегчением режима карантина не следует забывать об ответственности за здоровье свое и других.

Новые правила карантина вступят в силу с понедельника, поэтому в эти выходные по-прежнему запрещено собираться группами более пяти человек, кафе и рестораны могут обслуживать клиентов внутри только до 22-х часов.

Торжества

С сегодняшнего дня в общественных пространствах разрешено проводить свадьбы, дни рождения и другие торжества с участием не более 30-ти человек. На открытом воздухе, а также в закрытых залах при соблюдении социальной дистанции в два метра, а также 5 кв. м. на одного человека, можно организовывать спортивные соревнования без зрителей.

С понедельника отдыхающие на курортах страны смогут пользоваться услугами СПА-центров и санаториев.

Помощь бизнесу

Помощь правительства, оказанная во время карантина бизнесу, смягчила падение доходов, - считает директор «Содры» Юлита Варанаускене. По ее словам, правительство с помощью «Содры» или субсидий покрыло треть расходов работодателей.

По данным министерства социальной защиты и труда, Служба занятости выплатила за простой работодателям почти 60 миллионов евро субсидий.

Опрос

Опрос общественного мнения, проведенный компанией «Baltijos tyrimai» показал, что на фоне смягчения условий карантина рейтинг министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги снизился. Положительно его работу оценивают 55% опрошенных. Месяц назад этот показатель был выше на 8 пунктов.

Тем временем, рейтинг главы правительства остается прежним –положительно работу премьер-министра оценивают 59% опрошенных. В конце апреля этот показатель был выше лишь на 2 процентных пункта.

Посылки

В условиях снятия ограничений режима карантина в Литве, сокращается количество посылок. По мнению представителей компаний, занимающихся доставкой посылок, это связано с тем, что все больше жителей страны за покупками отправляются в магазины и торговые центры.

Тем не менее, по подсчетам Почты Литвы, почтовых отправлений в два раза больше, чем до введения карантина.

Прогноз: подорожает сахар

По прогнозам производителей, сахар в Литве может подорожать. В этом году Кедайняйская сахарная фабрика впервые не заключила договор с крупнейшим в стране кооперативом, выращивающим сахарную свёклу, а ведет переговоры с отдельными фермерами.

Директор компании «Nordic Sugar Kėdainiai» Саулюс Мозерис отметил, что договоров заключено достаточно, но цена на сахар может увеличиться.

Полицейский

Эксперты Центра криминальных расследований полиции подтвердили, что обнаруженное на месте происшествия в сгоревшем доме в деревне Бирбилишкес (Мажейкяйский район) тело – подозреваемого в убийстве полицейского Стасиса Брасаса.

Похороны погибшего кинолога Саулюса Жимантаса состоятся в понедельник, 1 июня.

Водители

За прошедшие сутки Вильнюсская полиция выявила шестерых нетрезвых водителей. Один из них отказался от проверки на трезвость, ему грозит уголовная ответственность, как за вождение в состоянии тяжелой степени опьянения – штраф, арест или лишение свободы на срок до одного года.