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2020.05.30 11:22

Максим Галкин высмеял разговор Путина и Собянина о прогулках в Москве

Радио «Cвобода»2020.05.30 11:22
Максим Галкин
Максим Галкин / Facebook

Сатирик Максим Галкин опубликовал в своём инстаграме скетч, в котором он пародирует диалог президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина об ослаблении карантинных ограничений.

Галкин, в частности, высмеивает введённые в Москве с 1 июня прогулки жителей по графику. Изображая Собянина, пародист говорит, что "сначала гуляют те дома, у которых окна выходят на северо-восток и юго-запад одновременно", жителям дозволяется пройти по выходе из дома 50 метров строго на север, а в случае, если в парке один из гуляющих повесится на дереве, другой не должен его снимать, а должен найти другое дерево. "Путин", которого изображает тот же Галкин, уточняет, что граждане не должны, гуляя, выходить на площади.

В конце концов "мэр" и "президент" договариваются, что график прогулок будет называться "График, чтобы подышать свободно через день".

Сайт The Bell вечером в пятницу заметил, что ряд российских СМИ, ранее опубликовавших новости о видео Галкина, позднее их удалили. Речь идёт, в частности, о входящих в Rambler Group Lenta.ru (новость может быть доступна в мобильной версии), Gazeta.ru (ссылка на ее новость осталась в агрегаторе Smi2), а также "Московский комсомолец", агентство Regnum и сайт телеканала "360 Подмосковье". Собеседник The Bell в одном из изданий утверждает, что новости были сняты после звонков чиновников Администрации президента или московской мэрии. Комментариев самих органов власти, а также упомянутых СМИ, пока нет.

Ролик Галкина к вечеру пятницы набрал почти 3 млн просмотров.

Собянин на днях действительно обсуждал с Путиным возможность ослабления ограничений в Москве и в ходе этого обсуждения впервые упомянул об "эксперименте" – разрешить прогулки москвичам "по графику". В четверг график прогулок для каждого дома в Москве был опубликован. Всего существует шесть категорий домов – в зависимости от дней недели, в которые их жителям разрешено гулять. Для каждого дома это два рабочих дня и один выходной.

В течение всего так называемого периода самоизоляции, который длится в Москве уже два месяца, гулять жителям было запрещено – можно было выходить из дома только по делам или в магазин, а также для выноса мусора и выгула животных.

Галкин в последнее время несколько раз во время своих концертов выступал с политической сатирой – в частности, критиковал цензуру на телевидении, говорил, что люди ничего не решают на выборах, и отмечал, что не хочет баллотироваться в президенты, как Владимир Зеленский, потому что его "пристрелят ещё до инаугурации".

Радио Свобода

Максим Галкин
Максим Галкин
Максим Галкин
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# Россия# Москва# Путин# Максим Галкин

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