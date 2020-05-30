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2020.05.30 11:10

В США протесты против насилия переросли в беспорядки

Радио «Cвобода»2020.05.30 11:10
JAV vyksta protestai dėl incidento, kai policininkas nužudė juodaodį
JAV vyksta protestai dėl incidento, kai policininkas nužudė juodaodį / AP nuotr.

В пятницу в нескольких городах США прошли акции протеста, причиной которых стала смерть чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда, арестованного в крупнейшем городе штата Миннеаполисе. Во многих случаях акции приняли насильственный характер, — передаёт "Голос Америки".

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц ввёл комендатский час в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол, где беспорядки продолжаются уже несколько дней.

В Нью-Йорке произошло несколько столкновений протестующих с полицией, полицейских забрасывали бутылками, они применяли насилие против митингующих. 72 человека арестованы. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обратился к горожанам, напомнив о продолжающей эпидемии. Он призвал к мирным протестам.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому. Они бросали тяжёлые предметы в полицейских и сотрудников Секретной службы, заблокировавших здание.​

В Лос-Анджелесе в столкновениях пострадали как минимум четверо сотрудников полиции, передаёт Los Angeles Times. Ограблены и разгромлены несколько магазинов. Произведены несколько арестов. В калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями.

Несколько сотен человек собрались в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN. Протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму. Мэр Атланты Кейш Лэнс Боттомс заявила на пресс-конференции: "это не протесты, это хаос" и призвала протестующих разойтись по домам.

Марши протеста и беспорядки продолжаются и в других городах страны.

Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Радио Свобода

JAV vyksta protestai dėl incidento, kai policininkas nužudė juodaodį
JAV vyksta protestai dėl incidento, kai policininkas nužudė juodaodį
JAV vyksta protestai dėl incidento, kai policininkas nužudė juodaodį
1 / 1AP nuotr.
JAV vyksta protestai dėl incidento, kai policininkas nužudė juodaodį
# США# Смерть# телевидение

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