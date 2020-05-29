Новости Литвы: Президент и министр внутренних выразили соболезнования родным и коллегам убитого полицейского

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Президент и министр внутренних выразили соболезнования родным и коллегам убитого полицейского

Президент страны Гитанас Науседа и министр внутренних дел Рита Тамашунене выразила соболезнования родным и коллегам убитого в Мажейкяйском районе полицейского.

«Тяжело осознавать, что такую цену пришлось заплатить за выполнение своего долга – охранять и защищать людей», - сказала министр.

Полицейские приехали в деревню Бирбилишкес, чтобы проверить поступившую информацию о горящем доме и вооруженном мужчине. Подозреваемый встретил их выстрелами. Женщина- полицейский была ранена в ногу, ее 40-летний коллега скончался на месте. Подозреваемый Стасис Брасас 1968 года рождения с места происшествия скрылся. На его поиски выехали многочисленные наряды полиции из Тельшяй, Клайпеды и Шяуляй, а также бойцы антитеррористической группы ARAS. На место происшествия выехал и генеральный комиссар полиции.

Открыта новая железнодорожная ветка

В Пажеймяне Швенчёнского района прошла церемония открытия железнодорожной ветки на Пабраде, которая имеет национальное значение. Она обеспечивает более удобную передислокацию военной техники союзников по НАТО на полигон Вооруженных Сил Литвы, носящий имя генерала Сильвестраса Жукаускаса. Первыми открывающуюся возможность испытали американские военные, которые завершают свою миссию в нашей стране.

В мероприятии участвовали министр обороны Раймундас Кароблис, посол США Роберт Гилкрист и генеральный директор Литовских железных дорог Литвы Мантас Бартушка.

Хроника COVID-19

За минувшие сутки в Литве подтверждены 6 новых случаев коронавируса, общее число заражений составляет 1662. COVID-19 больны 370 человек, выздоровели 1216. От коронавируса скончались 68 человек, еще восемь заразившихся умерли по другим причинам.

Результаты социологического опроса

Новый опрос населения показал, большинство жителей страны во время карантина были осведомлены о работе правительства, но им не хватало информации о поездках, требованиях к частным компаниям, самоизоляции и оказываемой помощи.

Женщины, граждане старше 30 лет и горожане оценивают работу кабинета лучше, чем мужчины, молодежь до 30 лет и жители села. Мужчин больше волнует информация о требованиях к учреждениям, детским садам, школам, а также информация о поездках за границу. Молодежи чаще не хватает информации о частных мероприятиях, условиях ведения бизнеса, конкретной помощи людям, пострадавшим во время карантина. Жителей среднего возраста больше всего волнует информация о поездках в другие страны ЕС. Горожанам больше, чем жителям села, не хватает информации о следующих этапах смягчения карантина, о поездках за границу и о том, когда отменят требования самоизоляции после поездок.

Опрос 19-21 мая провела компания Baltijos tyrimai.

Большинство жителей Литвы готовы и дальше находиться на карантине

Еще один результат того же исследования: большинство жителей нашей страны готовы и дальше находиться в режиме карантина. Однако, 42 процента респондентов хотят, чтобы ограничения были отменены.

Согласно опросу, люди стали меньше бояться заразиться коронавирусом. Но беспокойство о близких остается высоким – 80 процентов респондентов это волнует (в апреле таких было 92 процента). Женщины переживают больше, чем мужчины, пожилые – больше, чем молодые и люди среднего возраста.

По сравнению с апрелем, увеличилось число тех, кто ощутил негативные психологические последствия карантина. Люди, моложе 30-ти лет жалуются на ухудшение своей финансовой ситуации.

Опрос также показал, что у граждан вызывают сомнения условия безопасности в кафе, ресторанах, парикмахерских и салонах красоты. Первыми в них пошли молодые мужчины, жители больших городов. А всего за май в этих точках побывала треть опрошенных. В музеи и библиотеки поспешили пойти как правило женщины, люди среднего и пожилого возраста, в церкви – верующие старше 50 лет.

Лидер аграриев назвал диалог с президентом конструктивным

Лидер аграриев заявил, что общение с президентом – конструктивное и позволяет совместно решать проблемы, невзирая на расхождение мнений, например, по вопросу министра транспорта и коммуникаций. По словам Рамунаса Карбаускиса, проблема Ярослава Наркевича не вызвала конфликт с главой государства, который придерживается мнения, что министр должен покинуть свой пост.

Лидер правящих сказал, что общение с Гитанасом Науседой позволяет предупредить ветирование законов, а критика, которую парламентарии высказывают в адрес президентских советников, не адресована лично главе государства. По словам Карбаускиса, то, что с президентом можно дискутировать и он готов идти на компромиссы, говорит, не о слабости, а о силе и компетентности главы государства.

Прокуратура отказалась начать дело о клевете на министра транспорта

Вильнюсская окружная прокуратура отказалась начать дело о клевете на министра транспорта и коммуникаций. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры.

В середине мая Ярослав Наркевич обратился к генеральному прокурору Эвалдасу Пашилису в надежде опровергнуть сведения Отдела расследований LRT и признать их клеветой. На этой неделе министр транспорта и коммуникаций был опрошен в качестве специального свидетеля в рамках расследования обстоятельств реновации дома Наркевича.

Благодарсность пожарным

В США люди собрали деньги пожарным, работавшим на тушении «Экологистики». Жители Рочестера пожертвовали более 12 тысяч долларов в фонд Алитусского самоуправления. Горсовет вчера проголосовал за то, чтобы эти деньги пошли на премии 89 местным пожарным. Они будут вручены накануне Дня отца.

Выросли расходы на пенсии

В конце прошлого года один из видов пенсии получил каждый третий житель Литвы или 32,2 процента населения. Это 899,8 тысяч человек. Эти данные приводит Департамент статистики.

По предварительным данным, расходы на выплаты пенсий в прошлом году выросли на 7,5 процентов или 238 млн евро.

Жители Литвы смогут выбирать поставщика электроэнергии

С начала мая Литва присоединилась к другим странам ЕС в вопросе свободного выбора жителями подходящего поставщика электроэнергии. До этого времени электроэнергию все покупали у монопольного поставщика, а цены устанавливала Государственная служба регулирования энергетики.

С 1 июля этого года по 1 января 2023 года будет происходить переход от покупки услуги от монополиста к другим поставщикам. Так, например, в Эстонии этот рынок давно либерализирован и у жителей появилась возможность выбора, а появление новых поставщиков на рынке, снижает цены на услуги. Руководитель ESO Миндаугас Кейзерис говорит, то компания будет предоставлять жителям всею необходимую информацию, чтобы они своевременного выбрали себе поставщика электроэнергии.

Wizz Air возобновил регулярные полеты из Вильнюса в Дортмунд

Венгерский лоукостер „Wizz Air“ возобновил регулярные полеты из Вильнюса в Дортмунд. Полеты на северо-запад Германии будут совершаться по понедельникам и пятницам. С начала июня из Каунаса можно будет летать самолетами „Wizz Air“ в Норвегию. Восстановлено регулярное авиасообщение Литвы с Нидерландами, Латвией, Эстонией.

Каунасское самоуправление ищет нового подрядчика для строительство стадиона

Турецкая компания „Kayi Insaat“, начавшая ремонт каунасского стадиона имени Дарюса и Гиренаса, не только его не завершила, но и задолжала своим рабочим и литовским фирмам. Так, например, компания задолжала ресторану „Miesto sodas“, который организовал трехразовое питание 60-70 рабочих и не получил части оплаты за это. Директор ресторана Римас Туминас сказал, что добиться возврата долга ему не удается. Пострадали также землемеры, поставщики техники и материалов. Все они недовольны тем, что власти города не предупредили их о желании расторгнуть договор с турецкой компанией. Сейчас каунасское самоуправление ищет нового подрядчика и надеется завершить ремонт стадиона. решить ремонт стадиона.

Академия музыки и театра завершает двухмесячный цикл виртуальных мероприятий

Сегодня вечером Академия музыки и театра завершает двухмесячный цикл виртуальных концертов, спектаклей, дискуссий, лекций, демонстрации клипов и короткометражных фильмов. Окончание сезона ознаменуется не только трансляцией в интернете, но и живым концертом электронной музыки „LIVE: Covarnis & Resonant Digit“ во внутреннем дворике центрального здания академии. Выступление подводит итог весеннего смотра 28 творческих работ: самый большой успех у зрителей имели спектакли «Сон» Камиле Гудмонайте и «План Б» Видаса Барейкиса и Руты Виткаускайте, но практически каждый проект нашел своих поклонников. Платформа в Интернет-пространстве будет совершенствоваться, чтобы в новом учебном году представлять работы студентов, преподавателей, зарубежных партнеров.