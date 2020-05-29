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2020.05.29 13:04

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Deutsche Welle2020.05.29 13:04
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

На основании нового указа Трампа соцсетям вроде Twitter или Facebook грозит потеря защиты от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента.

Специальный указ о регулировании социальных сетей президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 28 мая. На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230 принятого в 1996 году Акта о соблюдении приличий в СМИ (Communications Decency Act), защищающего социальные сети, такие как Twitter или Facebook, от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов.

Специальный указ Трампа также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент - посты, фото, видео, комментарии.

Цель указа, по словам Трампа, защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" и могут цензурировать и ограничивать производимые интеракции.

Конфликт между Трампом и Twitter

Ранее, 26 мая, возник конфликт между Трампом и сервисом микроблогов Twitter, администрация которого подвергла процедуре проверки фактов два твита президента США, после которой они были помечены как "вводящие в забуждение". Трамп заявил, что "Twitter полностью подавляет свободу слова".

В твитах Трампа шла речь о почтовой рассылке избирательных боллетеней, которую планируют власти штата Калифорния. Подобная практика грозит "подтасовкой" результатов голосования, написал президент США.

В свою очередь, глава соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что "реагировать на проверку фактов введением цензуры - несоразмерная реакция администрации". Twitter отказался от комментариев по поводу намерений Трампа. Google пока не отреагировал на происходящее.

Deutsche Welle


Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
1 / 1AP nuotr.
Donaldas Trumpas
# Трамп# социальные сети

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