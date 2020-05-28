Новости Литвы: Служба конкурсных закупок начинает системные проверки

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Хроника пандемии

В Литве установлено 9 новых случаев коронавируса. Больными COVID-19 числятся 387 человек, выздоровевшими 1193. От последствий инфекции скончались 68 человек. В изоляции находится 495 человек.

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Премьер-министр убеждает, что, если отозвать карантин сейчас, страна вернется к ситуации на 14-15 марта. Об этом Саулюс Сквернялис говорил в эфире радиостанции Žinių radijas. По словам главы правительства, он не видит со стороны оппозиции проявлений солидарности в борьбе с коронавирусом. Особенно это ощущалось в первые недели карантина, когда пришлось принимать нелегкие решения. Оппозиция считает, что продление карантина до 16 июня вызвано политическими мотивами, либералы предложили в законодательном порядке обязать правительство по таким вопросам получать одобрение Сейма, социал-демократы настаивают на отмене всех ограничений.

Премьер-министр ждет от правоохранительных органов неопровержимых фактов

Премьер-министр назвал ситуацию с Ярославом Наркевичем «нестандартной» и повторил, что ждет от правоохранительных органов неопровержимых фактов. Саулюс Сквернялис призвал прокуратуру и Службу спецрасследований как можно быстрее завершить свою работу, так как выводов ждет не только он сам, но и все общество в целом.

Сейм решил увеличить вдвойне социальные стипендии студентам

Сейм сегодня принял решение вдвойне увеличить социальные стипендии студентам. Отныне они не связаны с результатами учебы, кроме того, расширен круг получателей таких стипендий. На этом настаивал Союз студентов. Его руководитель Эйгирдас Сарканас доволен таким исходом, хотя решение этого вопроса заняло 2 года.

Пресс-атташе спикера Сейма покидает свой пост

Пресс-атташе спикера Сейма Каролина Фроловене покидает свой пост по личным причинам. Викторас Пранцкетис поблагодарил ее за совместную работу и пожелал новых успехов. Каролина Фроловене работала со спикером с ноября 2017 года. Ее обязанности временно будет выполнять помощник председателя Сейма Паулюс Жеймис.

Установленные в парламенте камеры были подключены согласно рекомендациям специалистов в области безопасности

Канцелярия Сейма утверждает, что установленные в парламенте камеры были подключены согласно рекомендациям специалистов в области безопасности, о чем был информирован и Центр кибернетической безопасности. Отдел расследований LRT установил, что камеры китайского производства связаны с российскими серверами и могут быть легко взломаны, а вся фиксируемая ими информация похищена.

Служба конкурсных закупок начинает системные проверки

Исполняющая обязанности директора Службы конкурсных закупок Йовита Пяткувене утверждает, что во время карантина различные организации на приобретение личных средств защиты потратили 83 млн евро, на транспорт – 9 млн евро, на средства дезинфекции – 13 млн евро. Об этом она говорила на заседании фракции Союза Отечества-Христианских демократов. Пяткувене отметила, что самоуправления не склонны афишировать свои расходы, опасаясь критики, что закупки были слишком дорогостоящими.

Временный руководитель Службы конкурсных закупок также сообщила, что установлено 160 поставщиков и 1200 договоров, вызывающих немало вопросов. Поэтому Служба начинает системные проверки.

Социал-демократы начали рейтинговать своих кандидатов в Сейм

Социал-демократы начали рейтинговать своих кандидатов на выборы в Сейм. Оно будет вестись до полудня 1 июня. Лидер партии Гинтаутас Палуцкас говорит, что в формировании окончательного списка будет опираться на мнение товарищей. Социал-демократы утвердили 51 из 71 кандидата в одномандатном округе. Среди известных людей в списке – экономист Ромас Лазутка, руководитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас, чемпион мира, велосипедистка Симона Крупецкайте.

В Клайпеду зашли три противоминных судна НАТО

Сегодня в Клайпеду, чтобы пополнить свои запасы, зашли три противоминных судна НАТО. Они будут находиться в порту до субботы. Об этом сообщило министерство обороны.

В программе визита - рабочая встреча командования и штаба группы с представителями Военно-морских сил Литвы.

В конце июня Литва переймет у Норвегии командование Группой противоминных судов НАТО. Эта группа является частью ВМС Международных сил быстрого реагирования НАТО, напрямую подчиняется морскому штабу союзников, находящемуся в Лондоне.

С июля подешевеет электричество

С июля электричество для жителей подешевеет в среднем на 8 процентов. Сегодня Государственный совет по регулированию энергетики утвердил новые тарифы компании „Ignitis“.

С января этого года электричество жителям Литвы в среднем подорожало на 14, 7 процентов.

Кризис способствовал появлению нового стартапа

Карантин и кризис способствовал появлению нового стартапа „Aš dirbu“. Автор идеи - директор ЗАО „Pilka linija“ Каролис Чяпукас заявил, что платформа работает как торговая точка в интернете, позволяющая очень быстро выбрать, например, мастера с самыми умеренными ценами и недалеко от дома – электрика, маляра, сборщика мебели, сантехника. Это удобно и выгодно не только для заказчиков, но для самих мастеров: платформа позволит не просто воспользоваться чьими-то услугами, но и оставить отзыв о мастере, а ему важен рейтинг, поэтому работа будет выполнена качественно. Стартап ориентирован в основном на самозанятых граждан, у которых на карантине доходы резко упали.

Представлен очередной сезон «говорящих» скульптур Вильнюса

Сегодня на пресс-конференции представлен очередной сезон «говорящих» скульптур Вильнюса.

В этом году с жителями «заговорит» арка на набережной Нерис, стена художников и писателей на улице Литерату, скульптура девочки работы Ксении Ярошевайте в сквере музея МО. Самому противоречивому с точки зрения населения объекту – «Арке на набережной» Владаса Урбонавичюса текст написал Томас Вайсета. Он оказался поклонником этого объекта.

«Сидящая» - первая заговорившая скульптура музея МО, текст к ней написала автор книг для детей Эвелина Дацюте. По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, чем больше памятников и скульптор сможет «рассказать свою историю», тем веселее и интереснее будет жить в столице.