Новости Литвы: Карантин в Литве продлен до 16 июня

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Хроника пандемии

За минувшие сутки в Литвы установлены 8 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии зараженных - 1647 человек, выздоровели 1184, скончались 68 человек. По словам руководителя Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланды Лингене, сейчас в больницах от COVID – 19 лечится 85 пациентов, из них пять – в реанимации, на искусственной вентиляции легких — двое больных, 29-ти пациентам нужны кислородные маски.

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Директор Департамента общественного здоровья минздрава Аудрюс Шчепавичюс считает, что Литва справилась с эпидемией, так как в каждом случае можно проследить источник заражения коронавирусом. Продление карантина необходимо из юридических соображений, т. к. это даст возможность контролировать инфекцию и оперативно изолировать больных. Аудрюс Шчепавичюс сказал, что вскоре начнется массовое тестирование населения. Планируется проверить 7 тысяч человек. Полученные данные покажут, у какой части населения выработался иммунитет. Между тем Центр наук о жизни ВУ совместно с медиками клиники Сантара провели проверку надежности серологических тестов на COVID-19. По словам профессора Аурелии Жвирблене, все сертифицированные тесты эффективны на 75-90 процентов, а значит, и надежны. Ученая утверждает, что пока в мире нет на 100 процентов надежных тестов на коронавирус.

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Как выяснилось сегодня, с 6 мая можно было сделать тест на коронавирус в частных лабораториях. Это подтвердила советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

По ее словам, платные тесты на COVID-19 могут выполнять всего пять частных лабораторий – Baltics Medics, Diagnostikos laboratorija, Medicina practica laboratorija, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras, Invitro diagnostika. Советник министра отметила, что сейчас лаборатории менее загружены, чем это было в начале карантина, поэтому могут делать больше платных анализов. С прошлой недели в мобильных пунктах проверки на коронавирус не осталось возможности для профилактической проверки.

Карантин в Литве продлен до 16 июня

Карантин в Литве продлен до 16 июня. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства. Правительство также одобрило некоторые изменения карантинных правил.

C июня будет отменен контроль на границе с Латвией, продлевается время работы кафе и ресторанов на час, разрешены командные игры для любителей спорта - баскетбол, футбол - на открытом воздухе, а также можно проводить спортивные мероприятия со зрителями.

Также утвержден график постепенного наполнения театральных и концертных залов зрителями и возможностей проводить массовые мероприятия на открытых площадках.

С начала июня открывается возможность полетов в Литву жителям стран Европы, где количество больных за 2 недели не превысит 25-ти человек на 100 тысяч жителей. Кроме того, по словам премьер-министра, каждую неделю будет представляться список стран, гражданам которых не надо уходить на двухнедельную изоляцию. Первый список появится в понедельник и попасть в него претендуют Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия, Великобритания и Северная Ирландия. Эти страны рассматривают условия для открытия своих границ жителям ЕС. Среди стран, которым они готовы это предложить - и Литва.

С сегодняшнего дня возобновлены регулярные авиаперелёты из Вильнюса в Осло. Как сообщает руководитель столичного аэропорта Дайнюс Чюплис, в Норвегию будет совершаться 4 рейса в неделю. Возобновлены полеты из литовской столицы во Франкфурт, Ригу и Таллинн.

Идет следствие по делу министра транспорта

Директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус подтвердил, что ведется следствие по делу министра транспорта и коммуникаций, однако пока трудно сказать, когда оно завершится.

Премьер-министр неоднократно призывал правоохранительные органы как можно быстрее представить четкий и ясный вывод по делу о финансировании реконструкции дома Ярослава Наркевича в Тракай.

Новое расследование LRT.lt

Центр кибернетической безопасности установил, что китайские камеры, установленные в различных важных для страны учреждениях, небезопасны и легко доступны для хакеров.

Этим вопросом стали заниматься после расследования LRT, которое обратило внимание, что ненадежными камерами пользуются в полиции, Службе охраны госграницы и Службе охраны руководства страны.

Руководитель Центра кибернетической безопасности Ритис Райнис подтвердил, что китайскими камерами пользуется 60 учреждений и организаций, хотя программное обеспечение в них ненадежное, установлена связь с российскими серверами, легко можно получить доступ к конфиденциальной информации. Отдел расследований LRT выяснил, что 40 самоуправлений использует такие же камеры наружного наблюдения.

Центр детей и молодежи меняет хозяина

Столичное самоуправление намерено перенять в свое управление Центр детей и молодежи. Инициатором этого выступает министерство образования, науки и спорта, которому до сих пор принадлежал комплекс на проспекте Конституциёс.

На содержание Центра в год требуется полтора миллиона евро. Значительная часть этих средств уходит на зарплаты работников. Центр детей и молодежи – крупнейшая в Литве организация по неформальному воспитанию детей, здесь действует бассейн, несколько спортивных залов, ведутся занятия по различным дисциплинам. Одна из задач Центра – организация летних лагерей для детей из Украины, пострадавших от военных действий.

Завершается учебный год

На следующей неделе большинство учеников начальных классов завершат учебный год. По словам министра образования, науки и спорта, ученики старших классов закончат учебу в середине июня. 80 процентов из них будут учиться дистанционно.