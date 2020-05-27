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2020.05.27 23:34

Новости Литвы: Карантин в Литве продлен до 16 июня

LRT RADIJAS2020.05.27 23:34
Trakų bazėje po karantino ir vėl karaliauja irkluotojai
Trakų bazėje po karantino ir vėl karaliauja irkluotojai / D. Umbraso / LRT nuotr.

Новости Литвы в изложении корреспондентов русской службы Радио LRT

Хроника пандемии

За минувшие сутки в Литвы установлены 8 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии зараженных - 1647 человек, выздоровели 1184, скончались 68 человек. По словам руководителя Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланды Лингене, сейчас в больницах от COVID – 19 лечится 85 пациентов, из них пять – в реанимации, на искусственной вентиляции легких — двое больных, 29-ти пациентам нужны кислородные маски.

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Директор Департамента общественного здоровья минздрава Аудрюс Шчепавичюс считает, что Литва справилась с эпидемией, так как в каждом случае можно проследить источник заражения коронавирусом. Продление карантина необходимо из юридических соображений, т. к. это даст возможность контролировать инфекцию и оперативно изолировать больных. Аудрюс Шчепавичюс сказал, что вскоре начнется массовое тестирование населения. Планируется проверить 7 тысяч человек. Полученные данные покажут, у какой части населения выработался иммунитет. Между тем Центр наук о жизни ВУ совместно с медиками клиники Сантара провели проверку надежности серологических тестов на COVID-19. По словам профессора Аурелии Жвирблене, все сертифицированные тесты эффективны на 75-90 процентов, а значит, и надежны. Ученая утверждает, что пока в мире нет на 100 процентов надежных тестов на коронавирус.

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Как выяснилось сегодня, с 6 мая можно было сделать тест на коронавирус в частных лабораториях. Это подтвердила советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

По ее словам, платные тесты на COVID-19 могут выполнять всего пять частных лабораторий – Baltics Medics, Diagnostikos laboratorija, Medicina practica laboratorija, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras, Invitro diagnostika. Советник министра отметила, что сейчас лаборатории менее загружены, чем это было в начале карантина, поэтому могут делать больше платных анализов. С прошлой недели в мобильных пунктах проверки на коронавирус не осталось возможности для профилактической проверки.

Карантин в Литве продлен до 16 июня

Карантин в Литве продлен до 16 июня. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства. Правительство также одобрило некоторые изменения карантинных правил.

C июня будет отменен контроль на границе с Латвией, продлевается время работы кафе и ресторанов на час, разрешены командные игры для любителей спорта - баскетбол, футбол - на открытом воздухе, а также можно проводить спортивные мероприятия со зрителями.

Также утвержден график постепенного наполнения театральных и концертных залов зрителями и возможностей проводить массовые мероприятия на открытых площадках.

С начала июня открывается возможность полетов в Литву жителям стран Европы, где количество больных за 2 недели не превысит 25-ти человек на 100 тысяч жителей. Кроме того, по словам премьер-министра, каждую неделю будет представляться список стран, гражданам которых не надо уходить на двухнедельную изоляцию. Первый список появится в понедельник и попасть в него претендуют Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия, Великобритания и Северная Ирландия. Эти страны рассматривают условия для открытия своих границ жителям ЕС. Среди стран, которым они готовы это предложить - и Литва.

С сегодняшнего дня возобновлены регулярные авиаперелёты из Вильнюса в Осло. Как сообщает руководитель столичного аэропорта Дайнюс Чюплис, в Норвегию будет совершаться 4 рейса в неделю. Возобновлены полеты из литовской столицы во Франкфурт, Ригу и Таллинн.

Идет следствие по делу министра транспорта

Директор Службы спецрасследований Жидрунас Барткус подтвердил, что ведется следствие по делу министра транспорта и коммуникаций, однако пока трудно сказать, когда оно завершится.

Премьер-министр неоднократно призывал правоохранительные органы как можно быстрее представить четкий и ясный вывод по делу о финансировании реконструкции дома Ярослава Наркевича в Тракай.

Новое расследование LRT.lt

Центр кибернетической безопасности установил, что китайские камеры, установленные в различных важных для страны учреждениях, небезопасны и легко доступны для хакеров.

Этим вопросом стали заниматься после расследования LRT, которое обратило внимание, что ненадежными камерами пользуются в полиции, Службе охраны госграницы и Службе охраны руководства страны.

Руководитель Центра кибернетической безопасности Ритис Райнис подтвердил, что китайскими камерами пользуется 60 учреждений и организаций, хотя программное обеспечение в них ненадежное, установлена связь с российскими серверами, легко можно получить доступ к конфиденциальной информации. Отдел расследований LRT выяснил, что 40 самоуправлений использует такие же камеры наружного наблюдения.

Центр детей и молодежи меняет хозяина

Столичное самоуправление намерено перенять в свое управление Центр детей и молодежи. Инициатором этого выступает министерство образования, науки и спорта, которому до сих пор принадлежал комплекс на проспекте Конституциёс.

На содержание Центра в год требуется полтора миллиона евро. Значительная часть этих средств уходит на зарплаты работников. Центр детей и молодежи – крупнейшая в Литве организация по неформальному воспитанию детей, здесь действует бассейн, несколько спортивных залов, ведутся занятия по различным дисциплинам. Одна из задач Центра – организация летних лагерей для детей из Украины, пострадавших от военных действий.

Завершается учебный год

На следующей неделе большинство учеников начальных классов завершат учебный год. По словам министра образования, науки и спорта, ученики старших классов закончат учебу в середине июня. 80 процентов из них будут учиться дистанционно.

Trakų bazėje po karantino ir vėl karaliauja irkluotojai
Trakų bazėje po karantino ir vėl karaliauja irkluotojai
Trakų bazėje po karantino ir vėl karaliauja irkluotojai
1 / 1D. Umbraso / LRT nuotr.
Trakų bazėje po karantino ir vėl karaliauja irkluotojai
# Литва# карантин

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