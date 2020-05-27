Суд в Киеве принял решение по делу о символике дивизии СС

Суд в Киеве 27 мая признал незаконным заявление бывшего главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Также он обязал институт воздержаться от распространения таких выводов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

С иском против Вятровича в 2017 году обратился глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он потребовал привлечь историка к ответственности за публичное заявление, что "Галичина" не имеет отношения к нацистскому режиму. Но в удовлетворении этого требования истцам было отказано. Кроме того, суд не стал признавать символику "Галичина" нацистской, а лишь оценил заявление Вятровича.

Историк Владимир Вятрович - один из главных идеологов декоммунизации на Украине. После победы Майдана в 2014 году он возглавил Институт национальной памяти. Под его руководством институт разработал пакет законов о декоммунизации, в соответствии с которыми была создана правовая база для устранения памятников советским деятелям, переименования названных в их честь улиц и городов, запрета на советскую символику. Законы были приняты Верховной радой в 2015 году. Кроме того, бойцы Украинской повстанческой армии получили статус борцов за независимость Украины. Были также открыты архивы КГБ и советских партийных органов. Деятельность Вятровича критиковали российские официальные лица и польские политики. Они обвиняли историка в героизации украинских националистов. Кабинет министров Украины уволил Вятровича с поста директора института в 2019 году.

14-я дивизия СС "Галичина" – военное формирование, набранное из украинских добровольцев. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии и вела боевые действия против партизан во Франции, Польше, бывшей Югославии и на территории Западной Украины. Нюрнбергский трибунал признал войска СС, в которые входила "Галичина", преступной организацией.

Радио «Cвобода»