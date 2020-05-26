Новости Литвы: обыск в столичном самоуправлении

Новости в изложении корреспондентов Русской службы Радио LRT.

Статистика пандемии

По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки выявлено только 4 новых случая коронавируса.

Всего зараженных с начала пандемии – 1639 человек. COVID-19 болен 401 человек, число выздоровевших достигло 1165 человек. От последствий коронавируса скончались 65 человек. В изоляции находится 478 человек.

Обыск в столичном самоуправлении

Служба расследований финансовых преступлений провела обыск в Вильнюсском самоуправлении в связи с покупкой аппаратов для искусственной вентиляции легких.

В конце марта администрация самоуправления подписала договор с компанией, зарегистрированной в столице, на покупку 10-ти аппаратов на сумму 278 тысяч евро.

Как отметила Служба расследований финансовых преступлений, выбор компании и стоимость сделки вызывают сомнения: деятельность компании не связана с медициной. Самоуправление не получило аппараты вовремя, поэтому администрация мэрии решила расторгнуть договор.

Послабления карантина

Премьер-министр сообщил о новых послаблениях карантина. В своей Фейсбуке Саулюс Сквернялис написал, что на вчерашнем заседании комитета по COVID-19 договорились отменить ограничения на число участников спортивных состязаний и игр на свежем воздухе. Можно будет играть в футбол, уличный баскетбол и другие контактные игры.

Для спортивных состязаний продолжают действовать те же ограничения, что и для театров и оркестров, – не больше ста зрителей в зале и расстояния между ними в два метра, на открытых стадионах – не более 300 зрителей. Эти цифры будут постепенно меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также планируют полностью открыть границу с Латвией, продлить время работы кафе и ресторанов до 23 часов.

Завтра кабинет министров будет обсуждать предложение продлить карантин до конца июня.

Предупреждение

Национальный центр общественного здоровья предупреждает, что дезинфицирующее средство не годится для применения в детских садах. Специалисты рекомендуют не использовать это средство для обработки поверхностей, к которым часто прикасаются, кроме того, все дезинфицирующие жидкости хранить в недоступном для детей месте.

Министр против снижения налога

Литва не может себе позволить разбрасываться государственными средствами. Так сказал министр финансов, комментируя предложение президента временно – до конца года – снизить на 5 процентов подоходный налог.

Вилюс Шапока на пресс-конференции сказал, что очень осторожно относится к любым налоговым изменениям, и утверждал, что снижение подоходного налога выгодно прежде всего тем, кто и так много получает.

По подсчетам министерства финансов, люди с зарплатой в 400 евро получат дополнительно 120 евро, те, кто получает 2 тысячи – 613 евро, а зарабатывающие 4 тысячи в месяц получат 1117 евро.

По словам министра, никто не может знать, как будут дальше развиваться события с пандемией, и не стоит разбрасываться государственными средствами.

Помощь пожилым

По словам министра социальной защиты и труда, подготовка плана мер помощи пожилым людям завершается.

Линас Кукурайтис сказал Радио LRT, что завтра правительство должно рассмотреть предложение о выделении субсидий на случай, когда людям старше 60 лет приходится уходить в простой. Также подготовлены рекомендации для работодателей, как лучше защитить работников из группы риска, как создать им надлежащие условия труда и оказать психологическую помощь.

Выборы

Саулюс Сквернялис не видит причин для переноса парламентских выборов. Он сказал журналистам, что голосование пройдет обычным образом – на избирательных участках.

Министерство юстиции подготовило пакет поправок, чтобы продлить сроки досрочного голосования и голосования на дому, продлить время работы участков – открыть их на час раньше и закрыть на час позже, есть предложение распределить потоки людей с тем, чтобы они не скапливались в помещениях.

Партнеры по коалиции социал-трудовики опасаются, что с приходом второй волны коронавируса, выборы в Сейм 11 октября могут не состояться.

Масло

На Клайпедском предприятии по производству пластиковых гранул из-за технической поломки произошел разлив масла. Производственный процесс был остановлен, работники предприятия эвакуированы. На месте происшествия работают пожарные-спасатели.

Семьи

Завтра в Сейме будет представлен состав Национального совета семей. Его ранее утвердил Комитет по социальным делам и труду.

Староста фракции либералов называет новую организацию «современной инквизицией». По словам Виктории Чмилите-Нильсен, есть опасение, что она будет оказывать давление на Сейм, цензурировать документы. По мнению оппозиционного политика, большую проблему представляет не сам Совет, а исключительно консервативный Закон об укреплении семьи.

Директор Центра по правам человека Бируте Сабатаускайте согласна с Викторией Чмилите-Нильсен и отмечает, что Закон создан на основании убеждений консервативной части общества. Он создавался в противовес реформе системы защиты прав ребенка. В состав Совета вошли представители организаций, которые противились реформе.

Член парламентского Комитета по социальным делам и труду Римантас Даргис сказал LRT.lt, что критика со стороны либералов его не удивляет, так как они склонны разделять радикальные установки в отношении пола, эвтаназии и других вопросов.

В уставе Национального совета говорится, что это организация, которая помогает в формировании и реализации семейной политики, представляет Сейму отчеты о положении семей в Литве, оценивает с этой точки зрения законопроекты.