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2020.05.26 14:22

Петербург: на месте закрашенного граффити с Бродским написали стихи

Радио «Cвобода»2020.05.26 14:22
Стена с граффити и без него
Стена с граффити и без него / Twitter

В Санкт-Петербурге на месте закрашенного граффити Иосифа Бродского, которое появилось в день 80-летия поэта, начали писать стихи. Однако их тоже закрасили, теперь к стене, где был рисунок, приносят цветы.

Как сообщает инстаграм-аккаунт музея Иосифа Бродского, ночью люди приходили на место закрашенного граффити и писали отрывки из стихов поэта. Места было немного, но исписали почти всю поверхность —маркером, трафаретом или даже губной помадой. Здесь же были надписи в адрес тех, кто уничтожил граффити.

Одно из стихотворений написал участник группы "Дореволюционный советчик": "Замазан классик, будто высечен, как в 63-м прокурором. Страной Поэтов некий выскочка посмел назвать страну заборов".

"Здесь была уничтожена фреска, посвященная Бродскому", говорится в другой надписи и приводится цитата из Бродского: "Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность".

25 мая в Петербурге сотрудники коммунальных служб закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского, которое появилось накануне напротив дома Мурузи, где жил поэт, в честь 80-летия Бродского. Граффити с нобелевским лауреатом создал петербургский художник Олег Лукьянов.​

Как пишет "Фонтанка", закрасить изображение поручила завхоз школы №189, на территории которой оно появилось.

Радио Свобода

Стена с граффити и без него
Стена с граффити и без него
Стена с граффити и без него
1 / 1Twitter
Стена с граффити и без него
# Россия# Петербург# Бродский

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